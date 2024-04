Pensione 2024, i requisiti sono chiari: per smettere di lavorare devi soddisfarli tutti | Potranno averla in pochissimi

Sapere quando si può andare esattamente in pensione è difficile tanto quanto sapersi districare in una jungla. Cerchiamo di fare il punto.

Quali sono i requisiti e quali le date per accedere alla pensione nel 2024? Facciamo assieme il punto della situazione, riepilogando di seguito le principali “vie di fuga” dal lavoro per l’anno in corso.

Innanzitutto partiamo con la pensione standard, quella, cioè, di vecchiaia. Essa la si raggiunge ai 67 anni di età, con almeno 20 anni di contributi versati. Attenzione però: se non si è in possesso di contribuzione antecedente al 31 dicembre 1995, l’accesso è consentito solo nel caso che il valore della pensione non sia inferiore al valore dell’assegno sociale.

Per chi però sta svolgendo un lavoro definito “gravoso” o “usurante”, l’età anagrafica per accedervi scende di cinque mesi (66 anni e 7 mesi), a patto che si siano versati almeno 30 anni di contributi.

Nel caso in cui, infine, non si siano maturati i 20 anni contributivi, la pensione di vecchiaia slitta a 71 anni di età, ma con la condizione che si sia versato all’INPS almeno per 5 anni. In tutti questi casi, comunque, l’assegno di quiescenza parte dal primo mese successivo al raggiungimento del requisito.

Pensione anticipata 2024: requisiti

La pensione anticipata è invece raggiungibile se si è maturato ben 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi per le donne) a prescindere dall’età anagrafica. Per le categorie deboli con lavoro precoce bastano però 41 anni di versamenti. Un ulteriore finestra di uscita anticipata è quella disponibile per i sessantaquattrenni che abbiano maturato 20 anni contributivi, a condizione che il valore della pensione sia almeno il triplo dell’assegno sociale.

In ogni caso, tra la maturazione dei requisiti e il primo versamento dell’INPS passano tre mesi. E’ inoltre disponibile, per il 2024, Quota 103. Si tratta di una agevolazione che consente di uscire dal lavoro con 62 anni di età e 41 di contributi, ma il primo versamento previdenziale lo si ottiene dopo ben 7 mesi (9 nel pubblico) dal raggiungimento dei requisiti.

Andare prima in pensione nel 2024

Esistono però altre strade per accedere anticipatamente alla pensione nel 2024, anche se non per tutti quanti.

Tra le principali ricordiamo la vecchia Opzione Donna, che per quest’anno prevede l’accesso con 61 anni di età e 35 di contributi versati a fine 2023. Le lavoratrici con figli possono ottenere uno sconto anagrafico massimo di due anni in presenza di figli (un anno a figlio). Esse debbono però rispettare ulteriori parametri, e cioè essere: o caregivers; o invalide al 74% almeno; o licenziate o dipendenti di aziende in crisi. Il lasso di tempo tra la maturazione dei requisiti e l’accredito della prima pensione è pari a 12 mesi (18 per le autonome).