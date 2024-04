Disoccupazione, con questo test il nuovo lavoro è assicurato: il risultato non sbaglia mai | Lo dice la scienza

Trovare lavoro non sempre è semplice, ma se ti sottoponi a uno specifico test allora potresti vedere il tuo compito diventare più semplice.

Avete presente quando in terza media vi fanno fare quella specie di test attitudinale, che dovrebbe essere in grado di dare indicazioni su quelle che sono le propensioni dello studente? Ecco il principio che si applica dietro al test che andremo a vedere tra poco è grossomodo lo stesso. Una frase in pieno stile Baci Perugina ci dice “fai ciò che ami e non lavorerai mai un giorno in vita tua“, ebbene, per fare ciò che si ama occorrerebbe scegliere il proprio lavoro secondo quelle che sono le proprie caratteristiche, interessi, capacità.

Su tutto questo si basa la teoria di Holland nota anche come teoria dei tipi professionali o dei codice olandesi. Era il 1973 quando essa è stata elaborata per la prima volta, ma ancora oggi è molto utilizzata.

La teoria serve proprio a comprendere quale sia il giusto orientamento sia scolastico che professionale. Insomma, permette di scegliere la direzione migliore, in base a quelli che sono i propri interessi. La teoria di Holland si basa su una serie di verifiche che dovrebbero rendere semplici le scelte a cui, tutti ci troviamo di fronte, almeno una volta nella vita.

A questo punto è il momento di comprese in che modo procede il test e come ottenere le risposte che si cercano.

Cosa afferma la teoria di Holland

La teoria di Holland affermerebbe che la scelta professionale di ogni individuo sarebbe il risultato di una sorta di crescita interiore che nel corso della vita ognuno di noi vive. A tale crescita cooperano diversi fattori, innanzitutto l’ereditarietà, ma anche la cultura, le caratteristiche personale. A tutto ciò poi, si aggiunge anche il contesto sociale in cui si cresce.

Insomma, la scelta del lavoro che poi si andrà a svolgere, sarebbe quindi il risultato di un intreccio di elementi. Holland avrebbe previsto 6 diversi tipi di personalità a cui corrisponderebbero degli specifici ambiti professionali.

Un semplice test per capire le proprie attitudini

Curiosando sul web è possibile trovare pagine su cui svolgere il test per fare in modo che la scelta professionale sia fatta nella maniera migliore possibile. Si ricorda che svolgere un lavoro che si ama vuol dire anche dare il proprio meglio nello svolgimento e quindi offrire prestazioni migliori.

Nonostante i numerosi punti a favore di questa teoria, non mancano le critiche. Non sono pochi coloro che affermano che la teoria sia attualmente piuttosto anacronistica, poco ancorata all’organizzazione lavorativa attuale.