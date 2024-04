Stipendi, parte la rivoluzione: quest’azienda li raddoppia ai suoi dipendenti | Fatti assumere e ti sistemi a vita

Una grande multinazionale ha rivoluzionato le buste paga dei propri dipendenti, garantendo a questi ultimi salari davvero importanti.

Oggigiorno, lo sappiamo, uno stipendio in famiglia non basta quasi più. Al fine di poter coprire tutte le spese – e con ciò intendiamo esclusivamente quelle necessarie per vivere con dignità: affitto o mutuo, cibo, bollette, ecc. – sia moglie che marito debbono per forza lavorare entrambi, e talvolta anche questo non è sufficiente.

Certo, esistono anche casi particolari, nei quali solo uno dei due coniugi, generalmente l’uomo, riesce a coprire, con il proprio reddito, tutti i costi di casa.

Allo stesso tempo, però, sono tantissime le famiglie ai limiti della povertà, perché solo uno dei due genitori può recarsi a lavorare, mentre l’altro – la moglie, generalmente – è costretto a rimanere a casa ad accudire una prole numerosa. Qualcosa, però, sembra stia cambiando, visto l’annuncio che ha fatto recentemente l’amministratore delegato di una grande multinazionale francese.

Questa notissima azienda, della quale tra un attimo sveleremo il nome, ha deciso – in totale autonomia – di applicare alla lettera il concetto di “living wage“, ovvero “salario di sussistenza“, così come definito dalle Nazioni Unite. In estrema sintesi, con questa idea si intende che lo stipendio di una persona deve essere in grado di soddisfare non solo il proprio sostentamento di base, ma anche quello di una intera famiglia di quattro persone.

Il “salario di sussistenza”

E’ chiaro che tale salario viene quantificato diversamente a seconda del contesto socio-economico nel quale viene calato.

Va da sé, infatti, che una famiglia che vive in una grande città occidentale ha costi molto più alti – a parità di bisogni ed esigenze – di un corrispondente nucleo familiare situato in un paese dell’Africa subsahariana, o in una remota regione dell’America Latina. Ciononostante, è sempre possibile determinare, contesto per contesto, quale sia il livello salariale di sussistenza per una famiglia di quattro persone.

La rivoluzione Michelin

A trasformare letteralmente la vita dei propri dipendenti è la multinazionale francese del pneumatico Michelin. Sono ben 132.000 i dipendenti del gruppo, non solo in Francia, ma ovunque nel mondo.

A costoro la grande azienda ha deciso di riconoscere una remunerazione definita “decente”, tale cioè da consentire loro di poter mantenere – compresi svaghi e risparmi – una intera famiglia di quattro persone, in cambio del contributo dato allo sviluppo e alla crescita dell’azienda. Un bel passo avanti: dal “salario minimo” al “salario decente”, quindi. E questo consente ad un single di avere uno stipendio particolarmente elevato, praticamente raddoppiato: a Parigi un salario lordo “decente” dovrebbe infatti aggirarsi sui 40.000 € all’anno.