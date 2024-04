Truffa telefonica, ora parte dai tuoi figli: con un messaggio ti svuotano il conto | Eliminalo subito

Adesso nella truffa telefonica c’entrano anche i tuoi figli, un semplice messaggio per svuotarti completamente il conto.

Se ne parla fin troppo spesso, ma nonostante questo gran parlare sono ancora troppi cittadini italiani che cadono in un gran numero di truffe. Negli ultimi anni sono aumentate in maniera esponenziale le azioni volte a svuotare il conto corrente dei cittadini italiani. Come se non bastasse la crisi economica che già ci mette del suo per svuotare i conti correnti, ci si mettono anche hacker e malviventi.

Gli archivi delle forze dell’ordine sono veramente pieni di denunce effettuate nei confronti di ignoti che attraverso dei link che arrivano via SMS o e-mail tentano di rubare tutto il denaro dei malcapitati. Il vero problema è che non solo spesso ci riescono, ma che è difficilissimo tornare in possesso del proprio denaro.

Ecco per quale motivo a più riprese e da più soggetti arrivano moniti di attenzione. Le banche non fanno altro che inviare notifiche sui dispositivi mobili per mettere in allerta ai loro correntisti. Occorre evitare di dare modo ai malintenzionati di avere accesso ai nostri dati.

Proprio nelle scorse settimane c’è stata una vera e propria tempesta di truffe che ha investito molti italiani. Questa volta in mezzo utilizzato era un semplice messaggio che sembrava arrivasse dal figlio del malcapitato.

Cosa fare per difendersi

Considerando le varie denunce questi sono arrivate presso gli uffici della polizia postale è indispensabile fare attenzione a qualsiasi comunicazione che arriva sul proprio dispositivo mobile. Purtroppo sappiamo bene che sul nostro cellulare teniamo veramente tutto dai conti correnti, alle carte di credito, fino ad arrivare ai nostri nostri dati più sensibili. Attraverso alcuni link i malintenzionati sono in grado di rubare qualsiasi dato.

Nel periodo natalizio purtroppo purtroppo sono stati in tanti ad essere truffati con una semplice telefonata. Si fingevano operatori della banca per farsi sbloccare la possibilità di accedere al conto svuotando completamente. Adesso il metodo utilizzato è ancora più subdolo.

Un solo messaggio per toglierti il tuo denaro

”Papà/mamma il mio cellulare è rotto, questo è il mio nuovo numero, puoi salvarlo e mandami un messaggino su whatsapp”. Questo è il messaggio che viene inviato, seguito dal numero di cellulare a cui si chiede di telefonare o di inviare un messaggio. Si tratta di un testo che è arrivata a molti cittadini italiani, ma che ha veramente spopolato nella provincia di Monza.

Una vera e propria truffa finalizzata a rubare i dati a coloro che ci sarebbero caduti. Fortunatamente si sono limitati i danni riuscendo a lanciare l’allarme veloce velocemente anche tramite i social.