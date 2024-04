Banca in tilt, mega-rimborso per i correntisti che hanno subito questo problema: firma questo modulo e sarà tuo

Panico tra i correntisti, la banca completamente in tilt prevede un mega rimborso per tutti coloro che sono stati vittime di questo problema.

Negli ultimi negli ultimi giorni c’è stato un evento che ha mandato letteralmente nel panico molti correntisti italiani. Come tutti sappiamo ad oggi avere un conto corrente bancario è indispensabile. Questo anche alla luce del bisogno di un iban su cui far confluire ad esempio il proprio stipendio, o un qualsiasi pagamento anche in arrivo da enti come l’Inps.

Nonostante il bisogno di intrattenere rapporti con le banche ovviamente da parte del cittadino c’è una certa diffidenza difficile da curare. In fondo siamo ancora quelli che nasconderebbero i propri averi sotto al mattone e dentro al materasso. Purtroppo gli eventi continuano a dare ragione ai cittadini italiani che nutrono non poca paura nei confronti delle banche.

In linea teorica gli aggiornamenti tecnologici che gli enti di credito hanno subito dovrebbero rendere la vita più semplice, in realtà non è affatto così. Per alcuni giorni tutti correntisti di una banca piuttosto importante all’interno dell’economia italiana non hanno potuto avere accesso al loro denaro.

Moltissime le voci che si erano susseguite, qualcuno parlava di attacco hacker, in molti temevano per i loro denaro. È stata proprio la banca poi a spiegare le motivazioni di quello che è successo. I disagi però non sono stati pochi ecco per quale motivo è stato previsto un lauto rimborso.

Banca Sella completamente in Down

La banca di cui si sta parlando è appunto Banca Sella, con i suoi rispettivi conti compreso anche Hype conto completamente online che viene spesso utilizzata dai più giovani. Nei giorni scorsi c’è stato un malfunzionamento che è durato svariate giornate, mandando nel panico veramente tutti.

Tutto è iniziato nella serata del 7 aprile, i clienti della banca hanno iniziato a segnalare l’impossibilità di utilizzare l’home banking sia tramite tramite applicazione sia tramite pc, come se questo non fosse sufficiente anche il prelievo ATM e i pagamenti erano completamente bloccati. Il problema è stato poi risolto solo a ridosso del fine settimana. Ovviamente ovviamente non sono pochi correntisti che adesso chiedono un rimborso.

La richiesta di un indennizzo

A fare chiarezza sull’accaduto è l’avvocato Vincenzo Laudadio, direttore di Adusbef, associazione a difesa dei consumatori, specializzato nel settore bancario. Questo disservizio apre la porta alla richiesta dell’indennizzo, anche alla luce del pagamento di un canone mensile per la gestione del conto corrente.

ovviamente l’indennizzo di cui si parla può essere richiesto solo nel caso in cui si provi che si è subito un danno.la documentazione può essere richiesta direttamente a Banca sella o il servizio clienti Hype.l’alternativa è quella di rivolgersi alle associazioni dei consumatori