Patente ritirata, con una semplice domanda torni a guidare tutti i giorni: a questo punto nessuno potrà fermarti

Se ti ritirano la patente puoi presentare una semplicissima domanda che permette di continuare comunque a guidare. Ecco di cosa si tratta.

Sta per entrare in vigore il nuovo Codice della Strada, in questi mesi il legislatore ha lavorato per fare in modo che si potesse arrivare ad avere delle strade molto più sicure. Purtroppo, nonostante le modifiche che hanno subito le automobili e soprattutto l’attenzione che il legislatore, in passato, ha posto nei confronti delle regole della strada, oggi sono ancora troppi i sinistri, alcuni dei quali sono stati addirittura mortali.

Purtroppo in strada non di utilizza mai l’attenzione che invece si dovrebbe avere. Ma con il Nuovo Codice della strada, si cercano di seguire le linee guida poste dall’Europa, per quello che riguarda la sicurezza strale. L’obiettivo posto è quello di un’Europa in cui non ci sono più incidenti mortali, entro il 2050.

Un risultato che sembrerebbe piuttosto difficile da raggiungere, ma non per questo motivo impossibile. In tale prospettiva si è provveduto alla modifica del Codice della Strada, procedendo in tale direzione quello che si è deciso è di inasprire le sanzioni per talune infrazioni.

Tra le sanzioni maggiormente temute dagli automobilisti c’è il ritiro della patente, a cui si può porre rimedio procedendo in questa maniera.

Una richiesta che ti permette di guidare

Non poter guidare la propria vettura, ad oggi, è quasi impensabile per ognuno di noi. Ci si sposta con l’auto veramente in maniera quotidiana. Il problema maggiore, nel caso in cui si subisca il ritiro della patente, è quella di dover andare a lavoro, soprattutto se il luogo è lontano dalla propria abitazione.

Per questo motivo è stato previsto che, se entro 5 giorni dal ritiro della patente si procede con un’istanza al Prefetto per ottenere un permesso di guida per alcune fasce orarie che non devono essere superiori alle 3 ore giornaliere, se ne può ottenere il permesso. Ovviamente occorre che la richiesta sia adeguatamente motivata e documentata.

Come procedere con l’istanza

Tale istanza può essere avanzata se raggiungere il posto di lavoro senza automobile risulti particolarmente difficile o comunque gravoso. In questo caso si può procedere con istanza al tribunale. I documenti che devono allegati è il certificato del datore di lavoro che indica l’orario in cui il dipendente deve essere presente sul posto di lavoro.

Inoltre occorre inserire nella documentazione la dichiarazione di responsabilità da parte del conducente. Occorre sottolineare che ottenere il permesso è possibile solo nel caso in cui il ritiro della patente non sia avvenuto in seguito a sinistro.