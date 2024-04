Pannelli solari, partono gli incentivi: fai richiesta sul portale e lo sconto sarà tuo | Fatti trovare pronto per l’estate

Sono partiti gli incentivi per tutti coloro che vogliono montare dei pannelli solari. Finalmente potrai avere lo sconto che stavi cercando.

Negli ultimi mesi si è volta buona parte dell’attenzione sia sul risparmio che sull’efficienza nel rispetto dell’ambiente. Il nostro mondo è fin troppo inquinato e da tempo ormai si stanno cercando soluzioni alternative che non siano la classica elettricità e il gas. Ottima alternativa a questi, la offre l’energia che viene prodotta dai pannelli solari.

Quest’ultimi fanno parlare spesso di loro, per la loro capacità di rispettare l’ambiente, ma anche di offrire il giusto quantitativo di energia, non solo per l’abitazione di pertinenza, ma anche per altre abitazioni che ad essi si possono agganciare. Ovviamente l’installazione dei pannelli ha un certo costo, che però, grazie agli incentivi statali può essere ammortizzato.

Dopo una lunga attesa ecco che sono finalmente operativi i portali a cui accedere per procedere con la richiesta degli incentivi pensati per coloro che vogliono provvedere all’utilizzo dei pannelli solari.

Questa è l’attuazione di quelle che sono le comunità energetiche sono sono state previste dal decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Le istanze possono essere prontamente presentate per quelle che sono le postazioni di autoconsumo e si procederà con la verifica preliminare.

L’applicazione degli incentivi

Il decreto offre indicazioni specifiche per quello che riguarda l’attuazione del decreto che prevede la creazione delle comunità energetiche. Gli incentivi sono volti all’applicazione di impianti a fonti rinnovabili, inclusi i potenziamenti con un potere che non deve superare la quantità di un solo megawatt.

Le comunità devono essere perfettamente fondate, prima di procedere con la richiesta degli incentivi. Solo in questo specifico caso, si può procedere inviando un’istanza che verrà prontamente valutata da coloro che sono gli addetti ai lavori di tali circostanze. Queste ovviamene le regole generali a cui attenersi. Dall’accettazione della domanda si avrà la possibilità di avere accesso alla tariffa agevolata per un periodo pari a 20 anni.

Una crescita sostenibile e di condivisione

Quello che si cerca con gli incentivi che lo stato mette a disposizione dei cittadini è una crescita che sia effettivamente sostenibile, basata sulla condivisione dell’energia elettrica. Questo è quello che averrebbe grazie alle comunità energetiche che fino a questo momento non esistevano. Una sorta di alleanza energetica.

In questa prospettiva l0energia elettrica da fisica diventa virtuale e i consumatori stessi possono prendere parte alla crescita tecnologica.