Affitti, ora sono fuori controllo: in questa città italiana spendi 7mila euro per una settimana | Non metterci piede

Sono ormai fuori controllo gli affitti. Una vera e propria follia, ma per una settimana ti possono chiedere fino a 7 mila euro.

Gli affitti sono un altro dei tempi caldi della nostra cara Italia che sta mettendo in seria difficoltà tutti i suoi cittadini. In effetti gli italiani si dividono tra chi ha la possibilità di comprare una casa e chi invece deve, per forza di cose, decidere di prendere una casa in affitto.

Ovviamente questa seconda scelta non dipende solo da un aspetto puramente economico. A volte si decide di prendere una casa in affitto perché la situazione lavorativa lo richiede, non essendo quella definitiva. Peccato che il mercato immobiliare sta mettendo letteralmente in ginocchia tutti coloro che sono alla ricerca di locazione.

Ad oggi vi è vita abbastanza facile per tutti coloro che vogliono acquistare una casa e non hanno paura dei tassi di interesse. Ma si rivela un po’ più difficile da portare a termine la missione di. Loro che hanno bisogno di una casa in affitto.

Ma in questo specifico caso ci si riferisce a quelli che sono gli affitti brevi, scelti per una vacanza o per un qualunque impegno di lavoro fuori dalla propria città. Sembra proprio che in questo momento abbiano prezzi veramente alle stelle.

Gli affitti brevi sono la nuova frontiera

Da alcuni anni a questa parte si è diffusa una forma di business che sembra offrire un mezzo di investimento che è in grado di dare un buon guadagno annuo. Chi possiede un appartamento o anche una piccola casa singola, decide di renderla ospitale per eventuali turismi che possono capitare in zona. Un modo per inventarsi un lavoro, ma anche per riuscire ad ammortizzare le spese che possedere una casa porta con se.

In tale prospettiva è possibile affermare che proprio gli affitti brevi si rivelano la nuova frontiera per tutti coloro che hanno bisogno di trovare un’entrata extra, che ovviamente fa comodo proprio a tutti. Peccato che a volte si pratica prezzi veramente eccessivi.

Per una settimana spendi 7 mila euro

Milano si accende dei riflettori della Milano Design Week, una delle settimane in cui la settimana monegasca attira un gran numero di turisti, di persone di rilievo per l’economia mondiale. Ovviamente chiunque abbia bisogno di un appartamento può ricorrere anche in questo caso agli affitti brevi.

Ma questa volta i prezzi sono veramente alle stelle. Nelle zone più in voga della città i costi degli appartamenti possono arrivare anche a 7 mila euro.