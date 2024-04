Lavoro, per avere un contratto non puoi non conoscere questa lingua: è la più richiesta dalle aziende | Imparala subito

Scopriamo quali siano le lingue più utili per il mondo del lavoro. Una top ten su cui riflettere se si vuole imparare un nuovo idioma.

Nel mondo del lavoro, conoscere una o più lingue straniere ha sempre fatto la differenza. Ma quali sono le lingue che sarebbe opportuno sapere per avere un futuro professionale di sicuro successo?

In questo articolo presentiamo una breve rassegna dei principali idiomi da considerarsi importanti per fare carriera, partendo da quelli più di nicchia – ciononostante estremamente ricchi di opportunità – per arrivare alle lingue più diffuse nel mondo, conoscendo le quali si è certi di ottenere discreti successi lavorativi.

La prima lingua da considerare utile per l’ambito lavorativo è il giapponese. Apparentemente, oggi, tale idioma è passato un po’ di moda, ma è ancora parlato, ricordiamolo, da oltre 120 milioni di persone, molte delle quali viaggiano per turismo e necessitano certamente di servizi di traduzione ed interpretariato.

Proseguiamo con il tedesco, una lingua fondamentale da conoscere per chi ama lavorare in ambito commerciale. L’import-export del nostro paese con la Germania, l’Austria e la Svizzera è infatti un settore sempre ricco di opportunità. A parlare tedesco sono, oggi, oltre 130 milioni di persone in Europa.

Le lingue più importanti per lavorare

Tra gli idiomi europei più diffusi al mondo, e quindi più interessanti da conoscere, c’è certamente il portoghese, con quasi 260 milioni di parlanti tra Europa (Portogallo), America Latina (Brasile), Africa (Mozambico) ed Asia. Il russo, poi, può diventare una grande opportunità, una volta che le tensioni si saranno diradate: dopotutto, si tratta della lingua più parlata d’Europa.

Se poi cominciamo ad ampliare lo sguardo e andare a cercare qualcosa di ancora più esotico, non va dimenticata la lingua araba. Al di là della sua diffusione come idioma liturgico – che coinvolge quasi due miliardi di musulmani – è anche una lingua importante per il grande business internazionale contemporaneo (Qatar, Emirati Arabi Uniti).

Le lingue più diffuse nel mondo

La lingua francese ha il mito dell’inutilità. Essa è però pur sempre praticata quotidianamente da quasi 280 milioni di persone, ed è idioma ufficiale in una trentina di paesi.

Ma veniamo adesso alle quattro lingue più diffuse al mondo. Iniziamo con lo spagnolo, parlato da più di mezzo miliardo di persone, disseminate per lo più nelle Americhe. Ancora un po’ più diffuso è l’Hindi, lingua ufficiale indiana: se consideriamo anche l’altro idioma più diffuso nella grande penisola asiatica, l’Urdu, arriviamo a contare ben oltre 800 milioni di parlanti. Niente a confronto con il cinese mandarino, ovviamente, il quale ne vanta oltre un miliardo. Chiudiamo la nostra rassegna con il caro , vecchio, inglese, lingua parlata in tutto il mondo e – questa sì – veramente indispensabile da conoscere anche per le professioni meno qualificate.