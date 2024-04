Dichiarazione dei redditi, 1200 euro salvati in un attimo: se hai un figlio ti spettano di diritto | Compila questo campo

Dichiarazione dei redditi: se hai un figlio ti possono spettare di diritto 1200 euro.

Per quanto riguarda il tema della dichiarazione dei redditi una questione da sempre molto importante è quella delle detrazioni per familiari a carico.

In merito alla determinazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (vale a dire l’IRPEF) il lavoratore si vede riconosciuto dallo Stato la possibilità di poter detrarre delle somme dal valore dell’imposta lorda.

Tra i tipi di detrazioni più noti vi sono senza ombra di dubbio quelle per i familiari a carico, che possono per l’appunto essere sottratte progressivamente dall’imposta lorda andando a definire pian piano quella che è l’imposta netta.

Ecco quindi in che modo le detrazioni per familiari a carico possono andare ad influenzare in maniera diretta la busta paga dei lavoratori.

Dichiarazione dei redditi: le detrazioni per i familiari a carico

I familiari a carico sono nello specifico i seguenti: i figli riconosciuti, adottivi, affiliati e affidati; i coniugi che non sono legalmente separati o anche i coniugi separati o divorziati nel caso in cui questi siano conviventi o percepiscano degli assegni alimentari; altri familiari sempre a patto che percepiscano assegni alimentari o che risultino essere conviventi. In più possono rientrare nella categoria dei familiari a carico tutti coloro che si ritrovano con un reddito non superiore a 2.840,51 euro, e i redditi da prendere in considerazione sono quelli da lavoro autonomo, da lavoro dipendente, da impresa o anche quelli che vengono dal possesso di fabbricati e di terreni.

Per quanto riguarda il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato o separato o divorziato ma convivente le detrazioni che possono spettare ai diretti interessati sono le seguenti: 1.800 euro nel caso in cui il reddito complessivo non superi i 15.000 euro; 690 euro nel caso in cui il reddito complessivo sia compreso tra i 15.000 e i 40.000 euro; 690 euro nel caso in cui il reddito complessivo sia compreso tra i 40.000 e gli 80.000 euro, con la detrazione che viene riconosciuta per quella parte che corrisponde al rapporto tra gli importi di 80.000 e di 40.000 euro.

Il servizio delle detrazioni per i familiari a carico: come accedervi

Usufruendo del servizio delle detrazioni per i familiari a carico vi è la possibilità di controllare l’intero elenco delle detrazioni che sono state presentate nel corso degli anni precedenti, e in più si può presentare una nuova richiesta di detrazione. Il servizio in questione è presente praticamente in qualsiasi momento all’interno della sezione Self Service della propria area riservata.

Per poter fare uso del servizio occorre essere in possesso del PIN identificativo, con quest’ultimo che non viene però richiesto nel caso in cui l’accesso venga effettuato con la Carta Nazionale dei Servizi (CNS). La procedura per inserire una nuova richiesta di detrazione consiste nell’inserimento di nome, cognome e codice fiscale per ognuno dei familiari a carico che si ha intenzione di inserire e con l’indicazione di tutti i dati anagrafici relativi a questi ultimi. Infine è necessario confermare i dati che sono stati inseriti selezionando l’opzione Avanti: una volta fatto ciò viene inviato il modulo al sostituto d’imposta, con la generazione di un numero di protocollo associato alla dichiarazione.