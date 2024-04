Conti correnti impazziti in tutta Italia, addebiti multipli e saldo a 0: gli hacker questa volta non c’entrano nulla

Tutto in tilt, conti correnti completamente svuotati e addebiti multipli questa volta non sono frutto del lavoro degli hacker.

Negli ultimi mesi si è spesso sentire parlare delle numerose truffe che il cittadino, quasi impotente ha dovuto fronteggiare. L’allerta è stata lanciata più riprese da parte delle autoritá, ma anche degli stessi enti di credito, tutti ad avvertire di stare attenti, di non fidarsi di link e di messaggi che arrivano da mittenti piuttosto dubbi. Ma nonostante le allerte sono state decine gli italiani caduti in trappola.

La parte peggiore di tutto questo è che purtroppo rientrare poi in possesso del proprio denaro non è affatto semplice, anzi, nella maggior parte dei casi risulta essere pressappoco impossibile.

Questa volta a rendersi protagonista di un evento che ha lasciato tutti i correntisti piuttosto infuriati è stato un importante banca italiana, una di quelle ritenute tra le più affidabili in maniera assoluta. Tutto è successo poi, nel fine settimana, quando anche il servizio clienti e gli sportelli fisici non erano disponibili.

Un evento che, ha visto molti correntisti nel completo panico. Il conto corrente completamente svuotato e una serie di addebiti multipli che erano del tutto inspiegabili. La banca è dovuta intervenire per risolvere la situazione.

Decine di correntisti nel panico

Nel fine settimana sono state decine e decine i correntisti di BNL che sono andati letteralmente nel panico. Quello che è successo ha fatto preoccupare veramente tutti e in un primo momento non si è nemmeno riusciti a trovare la risposta a tutte le domande che ci si è posti.

In buona sostanza quello che stava succedendo era che, i correntisti avevano il conto totalmente svuotato per via di un susseguirsi di addebiti non autorizzati che avevano portato via tutti i soldi achi aveva sottoscritto un conto in tale banca. Ore di grande panico per tutti.

La banca è dovuta intervenire

Questa volta però non si tratta di hacker o malintenzionati, come in molti pensavano. In questo caso il problema è stato di natura differente e a chiarire il tutto ci ha pensato la banca.

BNL in un comunicato ufficiale ha parlato di un problema tecnico che ha fatto in modo che i conti correnti risultassero completamente vuoti. Una problematica a cui i tecnici hanno subito posto rimedio, portando tutto alla normalità in pochissime ore. Insomma, per questa volta nessuna truffa, ma in ogni caso, l’attenzione resta molto alta da parte dei correntisti.