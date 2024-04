Assegno unico, brutta sorpresa in arrivo: dimezzato per quasi tutte le famiglie | Una cifra così bassa non si era mai vista

Brutta sorpresa per quello che riguarda l’Assegno Unico, per le famiglie l’importo sarà dimezzato e la cifra sarà quella più bassa mai vista.

Da più di un anno ormai, gli italiani fanno i conti con l’Assegno Unico Universale figli a carico, ovvero un beneficio economico che spetta a tutte le famiglie che hanno figli a carico fino al 21esimo anno di età. L’importo in questione va a sostituire quelli che erano i vecchi assegni familiari, ma anche una serie di bonus che in precedenza spettavano alle famiglie.

Dal marzo del 2023 l’assegno unico è entrato ufficialmente in vigore, l’importo corrisposto alle famiglie dipende da una serie di fattori. Innanzitutto il reddito familiare, certificato tramite ISEE ogni anno, il numero dei figli, la presenza di entrambe i genitori nella stessa abitazione, la loro condizione lavorativa, essere o meno una famiglia numerosa, ovvero con 3 o più figli.

Un sistema che cerca di offrire un aiuto alle famiglie e che va a premiare quelle più numerose, offrendo loro un vantaggio economico maggiore.

Ogni mese la domanda più gettonata è quella del quando viene pagato l’importo dell’assegno unico. Generalmente le date sono sempre le stesse e le famiglie italiane vengono suddivise in 3 scaglioni differenti. Ma la brutta sorpresa per il mese di aprile è che molti importi verranno dimezzati.

Il calendario dei pagamenti

Ogni mese l’INPS stila un calendario di quelli che saranno i pagamenti a favore dei cittadini italiani che hanno diritto a sostegni economici e bonus di qualsiasi genere. Ovviamente ogni mese stil anche il calendario di quelli che saranno i pagamenti degli assegni unici.

3 le date utili per il pagamento. Il primo flusso partirà in data 17 aprile, per proseguire poi il 18 e il 19. Nei mesi passati alcuni flussi si erano avuti il 20 marzo, ma questo mese tale data cade di sabato, quindi si presume che i pagamenti saranno anticipati.

Perchè alcuni importi saranno ridotti

Alcuni italiani troveranno un importo inferiore per quello che riguarda l’assegno unico del mese di aprile. Dal 1 gennaio 2024 doveva essere applicato un riadeguamento degli importi in base all’inflazione. Questo però non è avvenuto fino a febbraio. In questo mese è stato ricevuto un importo più alto per quello che riguarda l’assegno unico, ancora maggiore nel mese di marzo, in cui è stato applicato anche il conguaglio.

In questo mese di aprile l’importo sarà quello definitivo comprensivo anche della maggiorazione per il tasso inflazionistico, quindi minore all’importo di marzo.