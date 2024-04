Raccolta differenziata, le multe non sono più valide: questo dettaglio ha salvato migliaia di famiglie

C’è un dettaglio che avrebbe salvato moltissime persone. Le multe per la raccolta differenziata non sono più valide.

Negli ultimi anni, ognuno di noi ha imparato a fare i conti con la raccolta differenziata. Si tratta semplicemente di una buona abitudine, grazie alla quale prima di gettare via i rifiuti si provvede a un’attenta separazione dei materiali. In TV passano numerosi spot pubblicitari che ci spiegano in che modo riciclare, il web è letteralmente pieno di tutorial per il riciclo.

Quindi, la plastica va con la plastica, nel vetro non si getta il coccio e nell’umido ci finiscono gli avanzi del pranzo. Queste sono le linee generali o almeno una parte di esse. Procedere nella maniera corretta, permette ad ogni elemento di avere poi una nuova vita.

I grandi marchi di abbigliamento, come Adidas, Nike e non solo, utilizzano la plastica per produrre alcune linee di abbigliamento, ma anche di scarpe. Prodotti che hanno un aspetto gradevole e che utilizzano efficacemente i rifiuti per cui si procede alla differenziata.

Nonostante tutte le chiacchiere sui dipendenti delle aziende di smaltimento, sono molte le città in cui la differenziata funziona e il cittadino che non ne segue le regole finisce per dover pagare delle multe veramente molto salate.

Gli errori nella differenziata

Per tutti coloro che non lo sapessero, gli errori per la raccolta differenziata comporta delle multe che dovrebbe essere pagate dal trasgressore. Sono previste delle sanzioni per tutti coloro che mettono fuori la spazzatura nei giorni sbagliati, ma anche per chi mischia i rifiuti e non ne permette il riciclo. Sono inoltre previste delle sanzioni per chi utilizza i bidoni condominiali nel modo sbagliato, chi abbandona i rifiuti in strada e chi danneggia i bidoni.

Ad emettere le sanzioni è la Polizia Municipale, che le recapitano direttamente a casa del cittadino. L’importo che si dovrò pagare andrà dai 25 euro fino ai 155 euro, ma in alcuni casi si arriva anche a superare i 600 euro.

Come evitare le sanzioni

In realtà sono molte le tecniche che si possono mettere in atto per evitare di pagare le multe per la raccolta differenziata. Questo è possibile conoscendo alcune regole generali sulla raccolta differenziata. Innanzitutto per questa si prevede una responsabilità solo personale, quindi sarebbero illegittime tutte le sanzioni emesse a nome degli amministratori di condominio. Il trasgressore deve essere identificato.

Se tutto questo non avviene, le multe emesse sono da ritenere non valide, quindi possono essere contestate. Con ogni probabilità il giudice darà infine ragione al cittadino.