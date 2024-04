Esselunga, 300 persone da assumere subito: candidati entro questa data e il contratto sarà tuo

300 posti di lavoro messi a disposizione da Esselunga. Puoi candidarti entro e non oltre questa data, non farti sfuggire l’opportunità.

Esselunga è una delle catene di supermercato più apprezzate sul territorio italiano. Sono numerosi i punti vendita presenti nell’Italia intera, peccato che ancora oggi, non tutte le città possono godere delle offerte messe in campo proprio da Esselunga.

Come ogni supermercato di successo, al fianco dei prodotti da grandi marchi, sono presenti anche, una vasta scelta di quelle che comunemente vengono considerate “sottomarche”, ma che in realtà non è affatto questa la verità dei fatti. In effetti i prodotti a marchio del punto vendita, sono spesso prodotti dalle stesse aziende dei grandi marchi e sono la scelta migliore per chi vuole abbinare ai prezzi bassi una qualità elevata.

Ma torniamo alla nostra Esselunga, perchè questa volta non si parla dei suoi punti vendita per via della proposta in termini di prodotti che mette a disposizione dei consumatori, piuttosto se ne parla per l’interessante offerta di lavoro che mette a disposizione di coloro che sono alla ricerca di un’occupazione.

Proprio il noto marchio italiano ha dato l’avvio a un’interessante iniziativa, ovvero il Job Day. Questi attualmente sono previsti in tre diverse città italiane e sono pensati per andare a cercare nuovo personale da aggiungere al proprio organico.

I prossimi Job Day Esselunga

I prossimi Job Day di Esselunga ci saranno nei giorni di aprile e maggio. In particolare le selezioni avverranno il 17 e il 18 aprile nella città di Milano, l’8 e il 9 maggio a Bolzano e il 15 e 16 maggio a Modena. Numerosi sono i profili che la catena di supermercati sta cercando in questo preciso momento.

Curiosando sul sito Esselunga è possibile leggere quelli che sono i consigli che lo stesso punto vendita mette a disposizione di coloro che vogliono candidarsi. Si cercano persone che siano in grado di offrire un Curriculum che sia leggibile, quindi le informazioni sono meglio se schematizzate, non deve mai mancare la fototessera, si deve riuscire ad evidenziare le proprie competenze, passioni, interessi e chiarire quella che è la posizione per cui ci si candida.

La candidatura

Gli esperti del marchio consigliano, a tutti coloro che desiderano candidarsi per le posizioni offerte da Esselunga di continuare a formarsi in maniera continuativa. In questo modo si hanno anche maggiori occasioni di poter prendere parte alle candidature presenti.

Per potersi candidare occorre innanzitutto iscriversi a un Job Day, selezionare le posizioni aperte e quindi procedere con autocandidatura. Si chiederà poi di scannerizzare il proprio curriculum in modo tale che, coloro che procederanno con la valutazione, potranno farlo in maniera molto più veloce.