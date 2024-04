Aumento di stipendio, scoperto il momento migliore in cui chiederlo: durante queste giornate non potranno dirti no

Alcuni consigli fondamentali per chiedere al momento opportuno la tanto desiderata gratificazione economica. Vediamoli assieme.

Chiedere un aumento di stipendio è sempre imbarazzante. Lo è perché si tratta di una richiesta individuale, di una rivendicazione economica relativa al proprio ruolo e alle mansioni che si svolgono in azienda.

Noi possiamo anche essere certissimi che ciò che facciamo a lavoro merita una maggiore gratificazione economica, ma c’è il rischio reale che i nostri responsabili possano sempre dirci di no. E questo per i più svariati motivi, non necessariamente perché semplicemente non lo meritiamo. E un eventuale diniego, com’è ovvio, non ci farebbe stare poi così bene…

Ma allora, quale è il momento migliore per poter chiedere un aumento di stipendio? quello nel quale è assai più difficile che vengano posti dei veti insormontabili? Le risposte che proveremo a dare di seguito valgono un po’ per tutti, ma presuppongono comunque un datore di lavoro piuttosto strutturato.

Nelle aziende almeno di media dimensione è previsto, più o meno a scadenza annuale, un colloquio piuttosto approfondito di ogni singolo dipendente con i propri responsabili diretti, spesso affiancati anche da personale HR. Questa è sicuramente una buona occasione per fare la nostra richiesta.

Quando chiedere un aumento di stipendio

Va però sottolineato che, come noi, probabilmente anche molti altri dipendenti porteranno avanti le proprie rivendicazioni economiche, pertanto non si può dare per scontato il successo della nostra iniziativa. Ma c’è un’ulteriore strada percorribile, ovverosia richiedere noi un appuntamento con i responsabili HR, magari proprio quando l’azienda è in procinto di stilare il budget di spesa annuale.

Se siamo in grado di indovinare bene i tempi e non vi sono particolari problematiche da affrontare in sede di bilancio, la nostra richiesta di aumento di stipendio potrebbe essere in tal caso presa veramente sul serio.

Saper aspettare: forse la strategia migliore

Alla fine, però, la strategia migliore per richiedere un aumento di stipendio è quella di saper aspettare il momento opportuno. Se riteniamo infatti di essere particolarmente qualificati per un certo lavoro sarà abbastanza naturale che, prima o poi, ci venga richiesto di svolgere un nuovo compito, una nuova mansione.

Ed è proprio quello il momento migliore per puntualizzare anche qualcosa sulle condizioni economiche che ci riguardano. In fin dei conti, ci viene richiesto di fare altro rispetto all’ordinario e alla routine consolidata. Non si vede perché questo cambio o aumento di lavoro non debba pertanto essere adeguatamente ricompensato.