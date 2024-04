Caro bollette, famiglie abbandonate anche dallo Stato: questo supporto non esiste più | Addio ai risparmi

Famiglie in difficoltà a pagare le bollette, ma lo Stato non le aiuta, anzi, decide di togliere anche questo supporto.

Quante volte, anche tu che ci stai leggendo, hai detto che le bollette per la fornitura dell’energia elettrica sono sempre più salate? Siamo certi che la risposta è: tanto. In effetti l’inflazione si fa sentire in maniera piuttosto preponderante sul bilancio familiare di ogni singolo italiano.

Sono pochi coloro che ancora oggi non trovano alcuna difficoltà nell’affrontare le proprie spese quotidiane. Non c’è famiglia che non deve fare i conti con un potere di acquisto piuttosto ridotto, dovuto, da una parte all’aumento dei costi, dall’altra alla diminuzione di quello che è il potere di acquisto del proprio stipendio.

Ma le notizie che arrivano in merito a quelli che sono alcuni specifici bonus, non sembra affatto, essere incoraggianti. Particolare attenzione si sta dando alla spesa per la fornitura di energia elettrica. Dal 31 marzo 2023 si dovrà dire addio al contributo straordinario che viene concesso ai clienti domestici che sono titolari del bonus sociale elettrico, che in base alle zone climatiche viene erogato in quota fissa.

Da questa data in avanti, le bollette potrebbero essere ancora più salate per moltissimi italiani.

Bonus elettrico e ISEE

Non sono poche le famiglie italiane che si trovano in un forte disagio economico. I bonus sociali di varia natura e misura, sono pensati proprio per loro, per fare in modo che essi possano affrontare in maniera più efficiente le spese a cui di mese in mese si deve far fronte. Le famiglie in una particolare condizione di disagio economico possono beneficiare dei bonus elettrici, ma devono avere uno specifico importo ISEE.

I nuclei con meno di 4 figli a carico devono avere un ISEE pari a un massimo di 9.530 euro, invece se si hanno più di 4 figli si può arrivare a un ISEE massimo di 20 mila euro. Quello che se ne può ottenere è un risparmio del 30% per la spesa dell’energia elettrica e 15% per il gas.

Stop al contributo straordinario

Quindi non si potrà più beneficiare del bonus straordinario per la spesa di energia elettrica. Ai beneficiari del Bonus Sociale Elettrico, per questo primo trimestre spettava anche il contributo aggiuntivo. Ma dal mese di aprile dovranno farne a meno in maniera definitiva.

Il contributo verrà adesso eliminato. In realtà la sua valenza era fino allo scorso dicembre, ma la Legge di Bilancio ne ha previsto la proroga fino al 31 marzo.