Profumi vecchi? Non sprecare nemmeno una goccia: in un attimo li trasformi totalmente e sorprendi chiunque

Potresti trasformare i tuoi vecchi profumi e quindi non sprecane più nemmeno una goccia. Puoi fare in questo modo.

Oggi vorremmo fare un gioco con voi. Provate a fare un giro per la vostra casa e cercate di dirci quanti profumi avete che restano inutilizzati. Scommettiamo che gli angoli della vostra camera da letto o quelli del vostro bagno sono pieni di profumi consumati a metà che vorrebbero essere da voi consumati.

Peccato che sembra proprio che ve ne dimentichiate, ma occorre sottolineare come, ogni prodotto che non viene finito finisce per essere un vero e proprio spreco. Quindi potremmo fare con voi un gioco e scoprire in che modo potreste finalmente utilizzare i profumi che avete lasciato, senza portarli a termine.

Sapere in che modo è possibile riciclare i vecchi profumi, potrebbe essere veramente molto utile per tutti coloro che sono soliti lasciare le fragranze a metà. Ovviamente occorre anche conoscere quelle che sono le caratteristiche dei vecchi profumi, considerando che in molti hanno delle opinioni completamente errate a riguardo.

Perchè la realtà dei fatti è che ci sono moltissimi modi per riuscire a finire le fragranze che sono rimaste inutilizzate, anche se prima occorre sfatare alcune false credenze che fanno in modo che esse non vengano utilizzate.

I profumi vecchi non sono in alcun modo dannosi

I prodotti di cosmetica hanno una scadenza. In genere questa o viene indicata sulla confezione o sempre sul packaging è possibile trovare un piccolo simbolo che consiste nel disegno di un contenitore aperto in cui è presente il numero di mesi nell’arco dei quali, una volta che il prodotto è stato aperto, deve anche essere consumato. Usare un cosmetico scaduto, in alcuni casi fa in modo che questo non sia efficiente, in altri casi potrebbero esserci reazioni allergiche.

Ma per quello che riguarda i profumi, occorre tenere bene a mente che non fanno male in alcuni modo. Ovviamente hanno una data di scadenza, ma se il profumo non è stato aperto può essere utilizzato ancora per molto tempo.

Cosa si fa con un vecchio profumo

La realtà è che i vecchi profumi possono essere utilizzati in moltissimi modi diversi. Ad esempio, possono aromatizzare carta da lettere, quaderni, libri, ma anche dei semplicissimi biglietti di auguri, come quelli che si inviano a natale. Attenzione però a non spruzzarli direttamente sui fogli di carta, meglio bagnare un batuffolo di ovatta e passarlo sulla lettera o sul libro.

Ottimo utilizzo anche quello per la scarpiera, per gli armadi e per i cassetti. Ricorda che il profumo permette anche di dare un buon odore alla biancheria della casa, come tende e divani.