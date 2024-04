Buoni Fruttiferi Postali di aprile, con 6% e appena 3000 euro ne ottieni più del doppio in pochi anni | Pensa al futuro

In questo mese di Aprile appena iniziato con soli 3 mila euro potresti averne il doppio in pochi anni. Un investimento perfetto.

Quando si parla di buoni fruttiferi ci si riferisce a un certo tipo di titoli che sono in grado di garantire quella che è la restituzione del capitale. Ovviamente ad essa viene aggiunto un certo rendimento, dato dagli interessi. In genere i buoni fruttiferi vengono collocati e distribuiti da Poste Italiane.

In passato i buoni fruttiferi postali erano scelti da moltissimi come fonte di investimento, ma con il passare degli anni avevano perso di interesse da parte dei risparmiatori, che non li vedevano come sufficientemente remunerativi. Un punto di vista che in questi anni è cambiato e non di poco.

Quello che offre una notevole convenienza ai risparmiatori che decidono di acquistare dei buoni fruttiferi è la loro semplicità di utilizzo. Non occorre essere dei maghi della finanza, basta decidere la somma di denaro da investire, vincolarla e su di essi verranno maturati degli interessi, ovvero il rendimento dell’investitore.

Il risparmiatore può chiedere il riscatto della somma in qualsiasi momento, ma deve tenere conto che gli interessi vengono maturati solo dopo 6/12 mesi dall’acquisto del titolo. Si tratta di investimenti sicuri grazie allo Stato che se ne fa garante grazie al Cassa Depositi e Prestiti.

Tra vantaggi e svantaggi

Questo loro essere estremamente sicuri li rende degli investimenti molto apprezzati dai cittadini, che nel corso dei mesi appena trascorsi hanno deciso sempre più di acquistare tali buoni fruttiferi. A seconda della loro durata e del periodo di tempo in cui le somme devono rimanere vincolati si parla di tipologie di buoni differenti.

L’unico grande rischio che si corre nel procedere a tale investimento è quello che l’emittente possa fallire anche se, il fallimento dello stato italiano sembra essere piuttosto improbabile. Attenzione però, nel caso in cui il rendimento dovesse dipendere dall’andamento di borsa, allora in quel caso potrebbe non esservi convenienza.

Ad Aprile la convenienza che aspettavi

Nel mese di aprile che è appena iniziato vi è un’enorme convenienza nell’investire nei buoni fruttiferi postali. In particolare i più remunerativi sono il Buono 4 anni Plus, il 3×2 e il Buono Rinnova. In questi casi si può avere il maggior rendimento possibile, al momento, da parte del mercato.

Inoltre, molto convenienti sono anche i Buoni dedicati ai minori, che durano fino alla maggiore età dell’intestatario e sono in grado di riuscire ad offrire un rendimento del 6%.