Spesa gratis per le P.IVA, il commercialista mi ha svelato un segreto incredibile: ora la faccio solo così

Le partite iva potranno fare la spesa completamente gratis. Questo è il segreto che tutti i professionisti dovrebbero conoscere.



Fare la spesa e far quadrare i conti non è affatto semplice, soprattutto negli ultimi mesi in cui sembra proprio che i prezzi di qualsiasi prodotto sia riuscito a raggiungere dei prezzi veramente molto elevati. Troppo spesso si parla delle difficoltà economiche di coloro che lavorano come dipendenti, ma le stesse, se non ancor di più vengono vissute da coloro che esercitano il loro lavoro come liberi professionisti.

Ecco che allora, veramente per tutti sorge il bisogno di prestare attenzione sul come sia possibile risparmiare anche e soprattutto per la spesa che abitudinariamente si fa al supermercato. Chi è dipendente di alcune aziende ha, tra i benefit di cui può godere quelli che tutti conoscono come buoni pasto.

Sono molto più comuni di quello che si possa pensare e offrono un importante aiuto per riuscire ad aumentare il potere di acquisto del dipendente senza andare ad influire sulle casse dell’azienda, che, come è semplice pensare sono già molto provate.

La prima volta che i buoni pasti sono stati utilizzati, ci si trovava in Gran Bretagna ed era alla metà del ‘900. Solo negli anni ’70 se ne iniziò a fare utilizzo anche in Italia, dove venivano utilizzati per integrare il reddito dei lavoratori. Ad oggi la possibilità di goderne non spetta solo ai dipendenti, ma anche ai titolari di azienda.

I buoni pasto che possono utilizzare le Partite IVA

I cari partita IVA sono sempre pronti a protestare per via dello scarso aiuto che ricevono dalle istituzioni. Perchè schiacciati dalle tasse vedono il loro lavoro diventare quasi del tutto inutile. Il buono pasto potrebbe essere di grande aiuto. Si tratta di un’iniziative che fa parte del welfare aziendale e viene offerto dal datore di lavoro che in qualche modo vuole migliorare le condizioni dei propri dipendenti.

Quello che in pochi sanno è che anche i professionisti possono godere di questo alleato in quanto permettono di scaricare la spesa per i pasti e per il cibo che viene acquistato.

Possibilità di dedurre i buoni pasto

Per le ditte individuali poter godere dell’utilizzo di buoni pasto vuol dire avere la possibilità do godere di un benefit che si può portare a deduzione per il 100% del suo valore totale a fini IRES, IRPEF e IRAP. 4 sono gli euro deducibili al giorno per quello che riguarda i buoni pasto cartaceo, 8 per quelli elettronici.

Inoltre occorre sottolineare come il loro valore non costituisce reddito da lavoro dipendente, quindi non sono soggetti a pagamento di contributi assistenziali e previdenziali.