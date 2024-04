Patente per la bicicletta, senza questo test non potrai più guidarla: multe e punti come per le auto

Novità dagli USA: patente anche per alcuni ciclisti. Molto presto queste regole potrebbero essere valide anche per il nostro paese.

Sono anni, ormai, che in tutto il mondo si cerca di incentivare la mobilità green. Il motivo prevalente, ovviamente, è la lotta al cambiamento climatico: utilizzare mezzi non inquinanti per gli spostamenti – urbani e non – consente di ridurre drasticamente le emissioni di CO2.

Tra i veicoli privilegiati ci sono, com’è facilmente intuibile, le biciclette. E proprio queste ultime, recentemente, sono state protagoniste di una grande rivoluzione: non solo sono state rese accessibili ai più, attraverso forme private e pubbliche di bike-sharing; esse sono state anche rivisitate nella meccanica, trasformandole in mezzi ibridi, grazie all’introduzione di motorini elettrici per “assistere” le pedalate.

E proprio le cosiddette “e-bike” sono al centro di una possibile riforma del codice della strada della California. Una deputata dello stato americano ha infatti segnalato che l’uso di questi mezzi ibridi è ormai diventato molto diffuso, anche in fasce della popolazione che non hanno molta dimestichezza con le regole della strada.

I ragazzini, che ovviamente conoscono poco il significato dei segnali stradali e rischiano spesso manovre decisamente imprudenti, possono essere realmente un pericolo per la circolazione.

Il divieto di guida per gli under 12

La proposta di legge californiana stabilisce quindi, in prima battuta, di limitare l’uso delle biciclette elettriche solo a coloro che hanno più di 12 anni. Un’idea, riteniamo, di un certo buonsenso, visto che le e-bike possono anche raggiungere i 25 km/h e l’eventuale impatto tra una di esse ed un pedone può provocare danni elevati.

Ma non basta, alla deputata californiana, escludere semplicemente i bambini dalla guida. Anche per tutti gli altri dovrà essere necessario dimostrare di essere in grado di saper guidare il velocipede, tanto da dover passare un test e ricevere, così, una vera e propria patente.

La patente per la bici elettrica

Non esistono ancora i dettagli della proposta di legge, ma da ciò che ad oggi sappiamo sarà necessario superare un corso online di guida virtuale prima di poter inforcare la propria e-bike.

Una volta svolto il corso e superato il test finale, verrà rilasciato all‘over 12 un documento ufficiale dello stato della California, paragonabile alle nostre attuali patenti. Questo è ciò che sta per accadere negli Stati Uniti, in uno stato che già in altri casi ha svolto la funzione di apripista. Aspettiamoci, pertanto, che il dibattito giunga presto anche da noi.