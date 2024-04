Caro bollette, -20% dal prossimo mese: l’occasione riservata a pochissimi | Se sei in questa sei salvo

Nel secondo trimestre dell’anno, per alcuni, il costo dell’energia è previsto in forte calo. Scopriamo assieme chi ne beneficerà.

Con l’inizio del 2024, come è noto, siamo entrati tutti quanti nel mercato libero dell’energia. Sulla carta, questa opzione consente a chiunque di scegliersi il venditore del servizio – sia per l’energia elettrica sia per il gas – sulla base delle proprie necessità e delle proprie capacità di spesa, cambiandolo ogni qual volta lo si voglia.

Un’opzione obbligata, ma non per tutti. Esistono infatti ancora coloro che rientrano tra i cosiddetti “clienti vulnerabili” i quali permangono all’interno di un regime di erogazione vantaggioso, regolato direttamente dall’Autority.

Ma chi sono i clienti vulnerabili? Con tale appellativo ci riferiamo a tre categorie di utenti: gli over 75, i nuclei familiari in condizione di disagio economico e le persone disabili. Nei confronti di costoro, il mercato libero non ha avuto e non avrà mai alcun impatto.

Altro discorso invece per tutti coloro i quali, alla data in cui scriviamo, pur non rientrando tra i vulnerabili, non hanno ancora esercitato l’opzione del passaggio al mercato libero. Dal prossimo 1 luglio costoro passeranno in automatico al Servizio a Tutele Graduali per un triennio, dopodiché approderanno definitivamente al mercato libero.

I costi dell’energia tra aprile e giugno 2024

L’Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha da poco comunicato che nel prossimo trimestre aprile-giugno, i prezzi della fornitura elettrica stabiliti per il Servizio di Tutela caleranno, e non di poco. Essi scenderanno, rispetto al primo trimestre 2024, del 19,8%.

Una bella notizia, quindi, per tutti i clienti vulnerabili e per i non vulnerabili che ancora non hanno compiuto la scelta verso il mercato libero. Il motivo di questo drastico calo è legato ad un doppio fattore: da un lato il rallentamento dei prezzi dell’energia alla fonte, nell’ultima parte del 2023; dall’altro, l’elevato tasso di stoccaggio energetico europeo, complice un inverno decisamente mite.

Dal 1 luglio 2024 tutto cambia

Come accennato, tutti i clienti non considerati vulnerabili subiranno un cambiamento importante delle condizioni della loro fornitura di energia elettrica a partire dal prossimo 1 luglio.

Costoro passeranno automaticamente ad un servizio temporaneo, definito di “Tutele Graduali“, per un triennio. Ogni zona del nostro paese vedrà infatti svolgersi un’asta per l’assegnazione del servizio: chi ne sarà il vincitore, gestirà come erogatore questa fase di transizione. Al termine dei tre anni, a meno che l’utente nel frattempo non abbia già compiuto una scelta diversa, rivolgendosi in autonomia al mercato libero, il gestore aggiudicatario del Servizio di Tutele Graduali sarà tenuto a trasformare il rapporto con l’utente sulla base della propria offerta di mercato libero più favorevole.