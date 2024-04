Bollo auto, mille possibilità per non pagarlo ma nessuno le conosce: lo sconto così è assicurato

Puoi avere un conveniente sconto sul bollo auto. Purtroppo sono in pochi a conoscere questa possibilità di non pagarlo affatto.

Il bollo auto è la vera piaga per tutti coloro che sono in possesso di un’automobile. La chiamano in maniera molto comune, tassa di possesso, qualcuno afferma che dovrebbe essere il modo con cui viene raccolto il denaro per la manutenzione delle strade. Quello che è certo è che è una delle tasse protagoniste di una notevole evasione fiscale.

Quando non si procede al pagamento del bollo auto il rischio è quello che, dopo aver ricevuto l’avviso di pagamento, con annessa mora, si passi alla cartella esattoriale. Se persiste la situazione di mancato pagamento, l’Agenzia delle Entrate provvede ad emettere la sanzione che in genere, si traduce in una diffida ad adempiere con fermo amministrativo del veicolo. A seguito di quest’ultimo la vettura non può essere utilizzata, venduta o rottamata.

Il bollo auto viene gestito dalle Regioni che possono intervenire per provvedere a una netta riduzione del bollo auto o comunque all’applicazione di taluni sconti che non è detto valgano in tutte le regioni.

Quello che in pochi sanno è che ci sono delle possibilità per pagare un importo di gran lunga ridotto per quello che riguarda il bollo auto. Ecco le circostanze che permettono questo.

Gli sconti regionali

Ebbene ci sono alcune regioni che si rivelano particolarmente virtuose. Ne è un esempio la Lombardia, nel suo territorio sono previste una serie di eccezioni a quello che è il regolare pagamento del bollo auto. Innanzitutto si inizia dagli sconti, un 10% in meno per coloro che scelgono la domiciliazione bancaria. Quest’ultima permette di procedere al pagamento rispettando le scadenze e senza costi aggiuntivi. Un ulteriore 10% è previsto per coloro che sono in regola con i pagamenti degli anni passati.

Ma sempre in Lombardia e in altre regioni sono previste ulteriori esenzioni. Non paga il bollo chi ha una vettura con più di 20 anni, ma anche chi possiede un’auto elettrica o ibrida.

Quando si gode di esenzione

Ci sono diverse occasioni in cui è possibile godere di esenzione per quello che riguarda il bollo auto. Innanzitutto godono di esenzione dal bollo auto tutti coloro che sono invalidi e possono beneficiare delle agevolazioni della legge 104. Inoltre non pagano il bollo coloro che hanno auto elettrica per i primi 5 anni dall’immatricolazione, 3 invece per coloro che hanno auto ibrida.

L’esenzione è prevista per le auto con più di 30 anni dall’immatricolazione, invece godono di sconto del 50% le auto con più di 20 anni. 5 gli anni di esenzione per le auto alimentate a GPL.