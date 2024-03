Condizionatore nuovo a meno di 150 euro, la piccola spesa ti salva dal caldo in arrivo | Fatti trovare preparato

Una spesa di soli 150 euro ti può permettere di avere un condizionatore totalmente nuovo.

Uno dei tanti bonus su cui è possibile contare per quanto riguarda la materia edilizia è il bonus condizionatori 2024.

Grazie a questo tipo di agevolazione vi è la possibilità di portare in detrazione le spese che sono state affrontate per l’installazione di un nuovo impianto di climatizzazione.

In base poi al tipo di agevolazione per cui si è deciso di fare richiesta si può recuperare quanto è stato pagato in precedenza per una percentuale del 50% o del 65%.

Ecco quindi qui di seguito tutte le informazioni necessarie in merito al bonus condizionatori 2024, dai requisiti di cui è necessario essere in possesso fino ad arrivare agli incentivi di cui poter beneficiare.

Bonus condizionatore 2024: di cosa si tratta

I bonus condizionatori 2024 sono in realtà ben tre, quelli che danno la possibilità di ottenere detrazioni per il 50 e per il 65% e il cosiddetto superbonus. Il bonus spetta per la precisione a tutti coloro che sono proprietari, usufruttuari, locatari e comodatari dell’immobile all’interno del quale sono stati installati i condizionatori. Coloro che sono in affitto e che sono in comodato d’uso installando un condizionatore a proprie spese può comunque mantenere il diritto alla detrazione anche una volta cessato il contratto.

Nel caso in cui venga invece venduto l’immobile in cui sono presenti i condizionatori che non sono ancora stati detratti il vecchio proprietario può arrivare a trovare un accordo con quello nuovo per poter mantenere o al contrario anche per cedere il diritto alla detrazione delle quote rimanenti del bonus.

Il bonus condizionatori al 50% e al 65% e il superbonus

Il bonus condizionatori con detrazione del 50% della spesa sostenuta può essere sfruttato con il bonus casa e con il bonus mobili: nel primo caso vi è il recupero del 50% della spesa che è stata sostenuta nel corso di dieci anni e con un limite massimo di spesa consistente in 96.000 euro, mentre nel secondo caso si parla del 50% della spesa sostenuta recuperata nel giro di dieci anni e con un limite massimo di spesa di 5.000 euro per il 2024. Altra opzione è quella del bonus condizionatori con recupero delle spese per una percentuale del 65%, con un limite massimo di spesa di 46.154 euro.

Infine occorre fare menzione anche del cosiddetto Superbonus: l’installazione di nuovi condizionatori o la sostituzione di altri già esistenti eseguita all’interno di uno degli interventi di tipo edilizio che possano portare ad un miglioramento di due classi energetiche all’immobile all’interno del quale è stato svolto l’intervento può essere considerata come una sorta di lavoro trainato, motivo per cui si può fare utilizzo per l’appunto del Superbonus.