Pensioni aprile in ritardo, il prossimo mese non beccherai un euro | Il nuovo calendario è appena stato pubblicato

Le vacanze pasquali ci mettono lo zampino e molti pensionati saranno costretti ad aspettare qualche giorno in più per ritirare i contanti.

Succede ogni volta che i giorni di festa “invadono” l’inizio del mese: il calendario dei prelievi – agli sportelli postali – delle pensioni salta e molte persone anziane sono costrette ad aspettare giorni in più.

Eh sì, perché è ancora un rito per molti quello di recarsi alle poste per ritirare l’assegno di quiescenza in contanti. La maggioranza dei pensionati, ormai, si fa accreditare l’importo del mese direttamente sul conto, ma è ovvio che non son pochi i senior di questo paese che continuano a osservare la tradizione, anche per qualche difficoltà nell’uso del bancomat per i prelievi.

Peraltro, i pensionati godono anche di una agevolazione importante, perché la legge prevede, per essi, un conto corrente dedicato, a zero spese. Ciononostante, il ritiro alle poste è ancora in voga.

Ma cosa succede questo mese di aprile? Quando saranno disponibili gli uffici postali per consentire ai pensionati di recarvisi a colpo sicuro e così ritirare i propri soldi? E’ importante infatti sapere che non è possibile richiedere la pensione in posta andando allo sportello in un giorno qualsiasi.

Quando vengono pagate le pensioni

Così come per tutti coloro che hanno l’assegno previdenziale accreditato sul conto corrente, anche per i “tradizionalisti” del contante esistono giorni precisi a partire dai quali la somma sarà disponibile. Per i primi tale data corrisponde al primo giorno bancabile del mese, mentre per i secondi la faccenda è leggermente più complessa.

Per evitare una prevedibile ressa agli sportelli, i 12.800 uffici postali d’Italia scaglionano, sulla base di un calendario preciso, che segue l’ordine alfabetico dei cognomi, l’erogazione del servizio: il primo giorno utile tocca ai cognomi che vanno dalla A alla C, il secondo quelli dalla D alla K, e così via.

Le pensioni di aprile

Ora, essendo lunedì prossimo 1 aprile un giorno festivo, in quanto Lunedì dell’Angelo, è chiaro che il primo giorno bancabile del mese slitta al dì successivo. Sarà pertanto martedì 2 aprile la data che vedrà accreditare sui conti correnti la pensione per il mese prossimo.

E così, anche il calendario dei prelievi agli sportelli partirà dallo stesso giorno: il 2 vedrà coinvolti i cognomi che iniziano per A, B e C; il 3 aprile, mercoledì, quelli che iniziano per D, E, F, G, H, I, J e K; il 4 aprile tutti i cognomi che iniziano con la lettera L sino a quelli che iniziano con la lettera P; infine il 5 aprile, venerdì, tutti gli altri.