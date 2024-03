Se guidi l’auto per andare in ufficio non dimenticarti di lei: se ti beccano per strada perdi 5 punti della patente

Se prendi la tua macchina per andare a lavoro, non dimenticarti mai di lei. Se ti trovano in strada ti tolgono 5 punti.

Il Codice della Strada detta le leggi per quello che riguarda il comportamento dell’automobilista quando è alla guida del proprio veicolo. Quasi per comodità si da per scontato che quando si parla di Codice della Strada ci si riferisce alle sole automobili, ma la patente di guida presenta diverse categorie ognuna delle quali permette di guidare dei mezzi specifici.

Le leggi previste per gli automobilisti e in generale per gli utenti della strada servono a dare la massima sicurezza a tutta la popolazione. Negli ultimi mesi Matteo Salvini in quanto ministro dei trasporti e delle infrastrutture ha provveduto a implementare alcune normative del Codice. Un lavoro questo, svolto per permettere all’Italia di raggiungere quello che è l’obiettivo che è stato deciso dall’Europa, ovvero quello di abbassare nettamente il numero degli incidenti in strada.

Un obiettivo che può essere perpetuato grazie alla cooperazione tra i legislatori degli stati membri europei, insieme alle case automobilistiche. Le secondo con il tempo, hanno provveduto ad implementare i sistemi di sicurezza, alcuni dei quali da luglio prossimo diventeranno obbligatori.

Ovviamente il Codice della Strada oltre a prevedere la normativa da seguire, indica anche quelle che sono le sanzioni applicabili a tutti coloro che non seguono le regole della strada.

Le sanzioni pecuniarie e le pene accessorie

Il sistema di sanzioni previsto dal codice stradale italiano, fa in modo che l’automobilista venga punito in proporzione a quella che è l’infrazione commessa. Quindi più questa sarà grave, maggiore sarà la sanzione prevista per il comportamento errato dell’utente della strada. Il tutto dovrebbe fungere da deterrente, per evitare che uno stesso comportamento venga ripetuto una seconda volta.

In genere l’automobilista che infrange le regole riceve una pena pecuniaria con multe che vanno da pochi euro fino a diverse migliaia. Ma ci sono anche pene accessorie, tra di esse la decurtazione dei punti della patente.

Attenzione a questa infrazione

Una delle infrazioni che viene maggiormente commessa dagli automobilisti è quella commessa da chi non indossa la cintura di sicurezza. Si ricorda che quest’ultima è uno dei dispositivi di sicurezza previsti all’interno delle vetture e vi è l’obbligo di indossarle sia per chi guida che per chi invece è passeggero.

La multa prevista per chi non indossa la cintura va dagli 83 euro fino ai 332 euro. Inoltre è prevista la decurtazione di 5 punti dalla patente.