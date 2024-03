Bonus carburante, 220 euro risparmiati da richiedere per il 2024: la possibilità è per pochissimi

Con il bonus carburante si può risparmiare fino a 200 euro: ecco a chi spetta.

Tra pochissimi giorni sarà possibile presentare le domande per quanto riguarda il bonus carburante 2024.

La data in questione è il primo aprile, giorno a partire dal quale si potrà fare richiesta per il rimborso del gasolio che è stato consumato dagli autotrasportatori nel corso del primo trimestre di questo 2024.

In merito proprio al gasolio commerciale consumato dagli autotrasportatori e dalle imprese di autotrasporto si aggira per il primo trimestre del 2024 intorno ai 214,18 euro per ogni mille litri.

Ecco dunque tutti i dettagli su come poter ottenere il bonus carburante, dal modo in cui eseguire la richiesta fino ai termini per poter presentare le domande.

Il bonus carburante per gli autotrasportatori

Dal prossimo lunedì primo aprile si potrà iniziare a presentare la propria domanda per la richiesta del bonus carburante, e cioè il rimborso di tutto quanto è stato consumato in termini di gasolio commerciale. Ad illustrare i termini della richiesta è stata l’Adm attraverso l’informativa 172030/RU risalente allo scorso 20 marzo: per presentare la domanda in questione bisogna consultare direttamente il sito dell’Agenzia per poi andare in rapida successione su Accise – Prodotti energetici – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione primo trimestre 2024.

La richiesta può però essere inoltrata anche attraverso una dichiarazione cartacea, con quest’ultima che deve però essere riprodotta poi su un altro tipo di formato come ad esempio Cd-rom, Dvd o anche penna Usb. All’interno della domanda è necessario anche specificare se si ha intenzione di beneficiare della restituzione sotto forma di denaro del contributo con indicazione dell’Iban e del codice Bic o se si punta invece a farne uso attraverso la compensazione tramite il modello F24 e con il codice tributo 6740.

Bonus gasolio: ecco a chi spetta

Tra coloro che possono fare richiesta per il bonus carburante vi sono prima di tutto tutti coloro che sono impegnati in attività che hanno a che fare con il trasporto di merci con veicoli con una massa complessiva di 7,5 tonnellate o più che venga esercitato da persone fisiche o giuridiche che siano iscritte all’albo nazionale di autotrasportatori di cose per conto di terzi, da persone fisiche o giuridiche che siano in possesso della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e da imprese che si trovano in altri Stati dell’Unione Europea.

A poter godere del bonus carburante vi sono poi anche coloro impegnati nelle attività di trasporto delle persone eseguite da imprese pubbliche locali o enti pubblici che svolgono l’attività di trasporto di cui al Decreto Legislativo 19 novembre 1997 n. 422 e coloro che sono invece alle prese con attività di trasporto delle persone che vengono eseguite da imprese o enti pubblici che effettuano trasporti a fune in servizio pubblico.