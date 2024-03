Detrazioni 730, questa spesa ti regala 2500 euro: nemmeno il mio commercialista lo sapeva

Non lo sanno nemmeno i commercialisti. Se fai questa spesa ti permette di godere di 2500 euro di detrazioni in regalo.

Un bravo commercialista ti direbbe che devi assolutamente compiere delle spese per evitare di dover pagare troppo tasse e per godere di alcune detrazioni. Perché in fondo la dichiarazione dei redditi e le tasse che in base ad essa devono essere pagate dipendono in maniera diretta da un incrocio di spese e di introiti.

Se non si hanno spese per cui è possibile godere di benefici fiscali, si rischia di dover pagare un importo piuttosto elevato per quello che riguarda le tasse. Ma in che modo è possibile abbassare le ritenute e le tasse da pagare? Andando ad aumentare le detrazioni.

Numerose sono le possibilità che si hanno per abbattere di netto la tassazione. I vari bonus messi a disposizione dei cittadini da parte dello stato offrono, in merito a questo, un aiuto molto importante.

Attualmente buona parte dei bonus concessi dallo Stato possono essere utilizzati come detrazione fiscale che permette un buon risparmio al momento della dichiarazione dei redditi. Tra di essi c’ un modo per ottenere ben 2.500 euro, un vero regalo.

Arredi casa e ricevi anche 2500 euro di regalo

I bonus promossi dalla stato sono pensati in maniera specifica per permettere a tutti gli italiani di provvedere a rendere la propria casa molto più efficiente in termini consumo energetico. Tra di essi è previsto il bonus mobili che può essere applicato anche sull’acquisto anche degli elettrodomestici.

Ovviamente per poter beneficiare del bonus occorre soddisfare alcuni requisiti specifici. Ciò che è possibile ottenere è uno sconto IRPEF pari al 50% dell’importo speso per il mobilio e gli elettrodomestici, fino a un massimo di 2500 euro. Si ricorda che tale bonus é stato prorogato fino al 31 dicembre 2024.

I requisiti da soddisfare

A dettare quelli che sono i requisiti da soddisfare ci pensa l’agenzia delle entrate con la circolare 29/E, all’interno del documento viene chiarito come per godere del bonus sia necessaria la presenza all’interno dell’abitazione di un intervento che abbia provveduto alla manutenzione straordinaria o a una ristrutturazione.

I pagamenti devono essere stati fatti con mezzi di pagamento tracciabili come i bonifici, assegni o con carte di credito. Numerosi sono i mobili per cui è possibile giovare di tale bonus. Invece per quello che riguarda gli elettrodomestici essi devono essere almeno di A+ altrimenti non possono beneficiare del bonus.