Agenzia delle Entrate, questa mail ti spilla via tutti i soldi del conto: una richiesta così non è mai arrivata

L’allarme da parte dell’Agenzia delle Entrate in merito ad un nuovo e pericoloso tipo di truffa.

Si sta parlando nello specifico di una nuova modalità di phishing che sembrerebbe aver messo nel mirino anche e soprattutto gli utenti di PuntoFisco.

Il tipo di truffa sarebbe in sostanza simile ai tanti altri che vengono messi in atto attraverso il phishing, con una mail che chiede che vengano verificati alcuni dati di accesso per motivi legati alla sicurezza.

Ecco dunque tutte le informazioni utili in merito alla nuova truffa online attuata tramite la modalità del phishing.

Il nuovo caso di phishing: l’allarme da parte dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate mette tutti in guardia da un nuovo tentativo di phishing attraverso un recentissimo avviso del 26 marzo 2024. La truffa in questione vede i truffatori spacciarsi per l’amministrazione finanziaria con il preciso intento di venire in possesso delle credenziali di accesso per il sistema PuntoFisco. La vittima vede arrivare presso la propria casella di posta elettronica una mail che ha come proprio oggetto Verifica PuntoFisco: all’interno del testo della mail in questione il Team di sicurezza di PuntoFisco.it afferma come stia per essere introdotto un nuovo tipo di sistema di sicurezza, motivo per cui occorre una verifica della propria identità attraverso l’accesso ad un link che si trova in allegato.

Come spiegato dall’Agenzia delle Entrate, alla vittima viene dunque richiesto di inserire i propri dati di accesso per poi caricare subito dopo l’immagine della matrice. In entrambe le pagine si può però facilmente notare come l’url non sia affatto quello né del PuntoFisco né dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre tutti gli utenti dovrebbero trovare immediatamente sospetta la richiesta di compilare i campi valore matrice.

L’avviso dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate si è ovviamente dimostrata fin da subito totalmente estranea a questo tipo di email, raccomandando a chiunque la possa ricevere di eliminarla immediatamente senza andare a cliccare sul link che si può trovare in allegato. In più ancora l’Agenzia delle Entrate ha voluto anche sottolineare come email che richiedano di inserire credenziali o comunque informazioni di tipo riservato non vengono mai inviate agli utenti.

Ecco qui di seguito l’avviso da parte dell’Agenzia delle Entrate: “In caso di dubbi sulla veridicità di una comunicazione ricevuta dall’Agenzia delle Entrate, è sempre preferibile verificare preliminarmente andando a consultare la pagina Focus sul phishing oppure rivolgersi ai contatti reperibili sul portale istituzionale www.agenziaentrate.gov.it o direttamente all’Ufficio territorialmente competente“.