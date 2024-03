Altro che caffè, questa bevanda aumenta la produttività del 200% e non fa male: aggiungila al carrello

Esiste un tipo di bevanda che aumenta la produttività del 200%: ecco qual è.

Per tutti coloro che desiderano aumentare in maniera considerevole la propria produttività esiste una bevanda incredibilmente efficace e adatta allo scopo.

Si sta parlando della Yerba mate, un tipo di bevanda stimolante che viene assunta anche e soprattutto da tutte quelle persone che si trovano in sovrappeso o che sono solite essere affette da stanchezza eccessiva.

La Yerba mate potrebbe però fare al caso anche di tante altre persone, che potrebbero magari decidere di assumerla con regolarità al posto del caffè.

Ecco dunque tutto quello che serve sapere sulla Yerba mate.

Yerba mate: che cos’è

La Yerba mate è un tipo di bevanda che si può preparare con le foglie essiccate dello Ilex paraguanenis, cioè un albero che si trova in Sud America e che è conosciuto anche con il nome di Matè o Mate. Il nome di questo tipo di albero prende origine per la precisione dal termine mati, che sta ad indicare nello specifico le piccole zucche che vengono utilizzate nel corso della preparazione della yerba mate. Tale bevanda si può preparare andando a sistemare l’erba mate in una zucca all’interno della quale si può poi versare acqua calda: una volta terminata la preparazione la yerba mate si può bere attraverso l’utilizzo di una cannuccia dal nome di bombilla.

La Yerba mate è consumata nei suoi paesi d’origine al pari del caffè in Italia. Utilizzata soprattutto per combattere problemi come ad esempio quelli dell’obesità o dell’astenia, la yerba mate include tra le sue principali proprietà quelle di fungere da antiossidante, da dimagrante e da stimolante sul sistema nervoso centrale.

Come si può usare la Yerba mate: i suoi vantaggi

La Yerba mate può apportare a chiunque la consumi tantissimi tipi di benefici. Si potrebbe partire ad esempio dal discorso relativo al sistema nervoso centrale, con il mate che grazie alla teobromina e alla caffeina incluse in esso è in grado di mettere in atto un’azione di tipo stimolante e tonica. La Yerba mate risulta essere di grande utilità non solo per contrastare affaticamento e stanchezza ma anche per rendere più efficaci le proprie prestazioni sia mentali che fisiche con conseguenti benefici per la concentrazione e per la memoria.

Questo tipo di bevanda, di enorme utilità anche per quanto riguarda i processi della digestione, ha un sapore erboso simile per certi versi a quello del tè verde. Per quanto riguarda le sue modalità di utilizzo, la Yerba mate si può consumare di solito in tisana, e volendo se ne possono bere anche fino a tre tazze al giorno.