Mutuo, arriva il bonus che fa felici le famiglie: fai così e ti ritrovi 760 euro sul conto corrente

Il nuovo bonus mutuo fa felici moltissime famiglie italiane. Se fai in questo modo potrei avere sotto conto corrente 760 € in più.

Avere una casa di proprietà è il sogno di moltissimi italiani. Un gran numero di famiglie sono uscite a realizzare questo sogno, avendo una casa tutta per loro. L’altra parte c’è chi una casa proprio non se la può permettere, quindi si accontenta di vivere in affitto. Ma in fondo quello che è importante riuscire ad avere un tetto sulla testa.

Con il mercato immobiliare in netta crisi non sono poche le famiglie che hanno comprato casa, ma invidiano chi è in affitto. Purtroppo i mutui sono in continua crescita. Per coloro che vogliono oggi accedere al credito per l’acquisto di una casa la strada è completamente in salita, difficile da percorrere. Ma per chi in passato ha acceso un mutuo oggi è molto difficile pagarlo.

In questo 2024 però è possibile ottenere un bonus dal valore massimo di 760 € per tutti coloro che hanno acceso un mutuo o un prestito ipotecario. Del bonus possono beneficiare tutti coloro che stanno pagando un importo chiesto in prestito presso l’ufficio di credito per il pagamento della prima casa, ovvero quella in cui si dimora quotidianamente

Non si chiama comunemente bonus mutuo ma occorre ricomprendere in che modo è possibile che beneficiarne.

Ecco quando è possibile beneficiare del bonus

Come succede per ogni tipologia di bonus, per poterne beneficiare occorre che si verifichino delle condizioni specifiche. Infatti le potersi vedere accreditare un importo pari 760 € occorre che il mutuo, ovvero il prestito ipotecario sia stato acceso non più di 12 mesi prima dell’effettivo acquisto dell’immobile che poi viene posto come garanzia.

Quindi l’immobile per cui viene chiesto il mutuo deve essere destinato all’utilizzo in quanto abitazione principale. Questo deve avvenire sempre nell’atto di 12 mesi dall’acquisto effettivo. Solo in questi casi l’agevolazione viene riconosciuta e se ne può beneficiare.

A chi spetta il bonus in questione

Innanzitutto occorre chiarire che per poter beneficiare del bonus di cui fino qui si è parlato, è indispensabile che i pagamenti siano stati fatti attraverso metodi che siano tracciabili. Questo vuol dire che devono essere fatti tramite bonifico, assegno ovvero metodi di pagamento elettronici.

A poter beneficiare del bonus che in buona sostanza viene utilizzato come detrazione sulle tasse in merito ai redditi dell’anno successivo, sono i proprietari dell’immobile. Quindi ne possono godere coloro che hanno sottoscritto il mutuo e sono anche residenti nella stessa abitazione. Se ne può beneficiare anche nel caso in cui si intesti l’immobile a un familiare come un figlio o un coniuge.