Mutuo pagato dallo Stato, questo pacchetto ti arriva direttamente a casa: lo richiedi in un paio di click

Lo Stato ti paga il mutuo, può ricevere questo pacchetto direttamente a casa se procedi alla richiesta in soli un paio di click.



Avere una casa di proprietà il sogno di molti italiani. Alcuni già ci sono riusciti, altri invece si stanno scontrando con un mercato immobiliare che non va affatto a loro favore. Le case in vendita sono molte, alcune a prezzi veramente molto vantaggiosi. Il vero problema sono le banche, che sembrano essere in difficoltà a concedere mutui, soprattutto i tassi di interesse sono veramente molto elevati.

Ovviamente la crisi economica ha toccato tutta l’Italia sta mettendo in difficoltà anche chi una casa di proprietà già l’acquistata, accendendo già un mutuo.per loro riuscire a pagare una rata che è salita a livelli veramente sproporzionati, sta diventando impossibile.

Nonostante sia in molti a pensare il contrario, lo Stato italiano cerca di tutelare il suo cittadino il più possibile, lo fa offrendo la possibilità di avere la rata del mutuo completamente pagata.

Quindi grazie a un bonus che è stato introdotto proprio quest’anno, sarà possibile vedere alleggerite le spese che si devono affrontare per la propria abitazione. Un aiuto molto importante per tutte le famiglie che si sentono in netta difficoltà a far quadrare i conti a fine mese mese. Quello che è importante è sapere in che modo presentare domanda.

Il bonus che ti paga il mutuo

L’aiuto economico concesso dallo Stato italiano a cui ci si sta riferendo, è l’assegno di inclusione. Questa nuova misura di sostegno al reddito è stata introdotta dal 1 gennaio 2024 in sostituzione del vecchio reddito di cittadinanza. Nonostante i due bonus siano spesso comparati, essi sono molto diversi l’uno dall’altro.

Se per ottenere il reddito di cittadinanza era sufficiente sottostare al limite reddituale, per poter beneficiare dell’ADI è indispensabile avere ulteriori requisiti. I nuclei familiari che fino ad oggi hanno potuto beneficiare di tale aiuto, hanno al loro interno non ultrasessantenne, una persona portatore di handicap, dei minori. Con il mese di marzo saranno numerose le novità a riguardo.

Le novità di marzo

Coloro che hanno presentato domanda ADI Tra il 18 dicembre e il 31 dicembre 2023 hanno potuto beneficiare del contributo già a partire da gennaio 2024. Tutti gli altri hanno poi beneficiato del bonus a partire dal mese successivo a quello della domanda presentata. Ovviamente hanno dovuto completare tutto l’iter di presentazione, compresa la sottoscrizione del PAD.

Da marzo le cose cambiano. Innanzitutto l’importo dell’ADI verrà calcolato in base all’ISEE se aggiornato. Inoltre sarà finalmente possibile procedere con il bonifico per il pagamento del mutuo. Quindi solo da questo mese le carte verranno abilitate al pagamento dei bonifici presso gli enti di credito.