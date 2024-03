Vacanze di Pasqua gratuite, con questo bonus non sborsi un centesimo: l’occasione è per pochissimi

Ecco il bonus che permette di trascorrere le vacanze di Pasqua senza spendere un solo centesimo.

Esiste un determinato bonus che permette di non spendere neanche un singolo centesimo nel corso delle prossime vacanze di Pasqua e non solo.

Si sta parlando per la precisione del bonus viaggi per gli anziani over 65, arrivato nello specifico grazie al decreto che mette in atto il DDL anziani 2024.

Tale bonus consiste dunque nel mettere a disposizione degli anziani con più di 65 anni la possibilità di effettuare dei viaggi a prezzi enormemente vantaggiosi.

Ecco qui di seguito tutte le informazioni utili in merito al bonus viaggi per anziani over 65.

Bonus viaggi per anziani over 65: di cosa si tratta

L’iniziativa del bonus viaggi per anziani over 65 è stata promossa dal Governo allo scopo di apportare benefici al settore del turismo per le persone più anziane. Per poter mettere in atto tale bonus sono stati stanziati come affermato dal Ministro per il Turismo Daniela Santanché cinque milioni di euro e l’agevolazione spetta come ben chiaro a tutte quelle persone che hanno superato i 65 anni di età.

Tutti coloro che hanno diritto a vedersi riconosciuto il bonus possono godere di offerte di vario tipo come ad esempio sconti considerevoli su determinati itinerari turistici. Con ciò il Governo punta a mettere in atto obiettivi come ad esempio quello della promozione delle convenzioni tra le strutture turistiche e le RSA o anche di iniziative che possano favorire la socializzazione tra le persone più in là con gli anni. In più le persone anziane autosufficienti possono beneficiare di soggiorni di periodo più lungo, con il Governo che punta tra l’altro all’elaborazione di programmi di turismo intergenerazionale oltre che di iniziative che mirino all’abbattimento di tutte le barriere architettoniche presso le strutture balneari, ricettive e termali.

Bonus viaggi per anziani over 65: come fare la domanda e quando arriva

Per poter comprendere meglio il modo in cui sarà possibile fare domanda per il bonus viaggi per anziani over 65 bisognerà attendere l’uscita del regolamento del bonus che verrà definito dai decreti del Ministro del Turismo e degli altri Ministeri.

In ogni caso il bonus viaggi per gli anziani over 65 dovrebbe fare il suo arrivo entro la primavera di questo 2024. Dei 5 milioni di euro che sono stati stanziati 3,5 sono riservate ad iniziative specifiche mentre gli altri 1,5 ad altre misure di accessibilità che hanno a che fare con gli ambiti e con i settori culturali e turistici.