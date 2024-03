Telefono, se vuoi risparmiare davvero devi contare solo su di lui: è l’operatore migliore in Italia

Se hai deciso di risparmiare anche quando usi il tuo dispositivo mobile, allora devi affidarti proprio a lui, il miglior operatore.

Il risparmio inizia dalle piccole cose, ovvero dalla scelta del miglior operatore telefonico del mercato. Il telefono lo utilizzano proprio tutti, ci si inviano messaggi, si effettuano telefonate, ci si collega al web. Negli ultimi mesi, proprio come successo per tutti i beni di consumo, anche le tariffe telefoniche hanno visto la loro impennata.

Quindi è ovvio che si cerchi di risparmiare anche sulle tariffe telefoniche. Farlo tutto sommato è anche piuttosto semplice, considerando la concorrenza spietata che le compagnie si stanno facendo in questo momento particolare.

La crisi economica spinge i competitors a battersi sul filo di quella che può essere la tariffa migliore, quella più conveniente. Mentre in un primissimo momento vi era stato un aumento dei prezzi per quello che riguarda i costi degli abbonamenti, attualmente sembra che vi sia stato un dietrofront netto con un ribasso che punta solo ed esclusivamente ad attirare tutti coloro che nel corso dei mesi avevano abbandonato le compagnie.

A questo punto, la domanda che in molti si pongono è quale sia la compagnia più conveniente. Scopriamolo di seguito.

L’operatore che offre il miglior servizio

Certo basare tutto sul solo prezzo, non può essere sufficiente. Un dispositivo mobile per essere realmente utile deve essere funzionante ed efficiente e buona parte di questo dipende anche dalla capacità dell’operatore di offrire un buon servizio. Quindi, prima ancora di chiedersi quale sia l’operatore più conveniente occorre chiedersi quale sia il più efficiente.

Attualmente, secondo gli studi di alcune società esperte in materia, il migliore operatore in assoluto è Vodafone, che si è guadagnato il voto di 8,7 a seguire Tim e Iliad, che nonostante da molti sia considerata una compagnia secondaria, è entrata nell’olimpo delle compagnie telefoniche.

La più conveniente

A questo punto non resta altro da fare se non scoprire la compagnia che offre la migliore tariffa in assoluto. Il costo migliore viene praticato da Optima Super Mobile Smart con cui si pagherà poco meno di 5 euro al mese, al secondo posto Spusu, Kena e Ho.

Per tutti coloro che ne fossero a conoscenza, queste compagnie si appoggiano ad altre principali, Optima poggia sulla rete Vodafone, che si rivela esse la migliore in assoluto. Spusu poggia su WindTre, Kena Mobile a Tim e Ho ancora a Vodafone.