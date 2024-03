Tasse e lavoro, novità incredibile in arrivo: sotto questo stipendio non dovrai pagare nulla

Ci sono novità incredibili in arrivo per tutti i lavoro di una specifica categorie. Ecco il netto taglio alle tasse.

Questa Legge di bilancio che è stata approvata all’ultimo secondo del 2023 che ci ha salutato, ormai da alcuni mesi, ha introdotto una serie di modifiche che danno finalmente modo ai cittadini di godere di un benessere economico maggiore. Sono tutti pronti a leggere quelle che sono state le modifiche apportate da tale legge.

Tra di esse impossibile non parlare della modifica delle aliquote Irpef, che forse ci sbilanceremmo dire che, non renderà tutti più ricchi, ma sarà comunque di grande aiuto, ve lo possiamo assicurare.

A partire dal 2025 si pagheranno meno tasse sul reddito e questo vale in maniera particolare, per tutti coloro che hanno un reddito che non supera i 28 mila euro all’anno. Come in molti sapranno la riforma Irpef ha toccato molto cittadini, in particolare coloro che hanno un reddito tra i 23 mila e i 28 mila.

La novità in questione riguarderà in maniera particolare ben 1,2 milioni di persone che sono residenti solo nella Regione Lazio. Insomma, un cambiamento importante soprattutto per le tasche degli italiani lavoratori che vedranno crescere, anche se di poco, il loro stipendio.

Bye bye maggiorazione Irpef

Ci si sofferma sulla regione Lazio perchè, per questo 2024 non è riuscita a finanziare il fondo tagli tasse per via di una mancanza di risorse a disposizione, ma nel 2025 è stato già annunciato il netto tagli delle tasse che cadono sulle teste dei cittadini. Tutto questo è possibile perchè le scelta fatte fino a questo momento sembrano essere state azzeccate.

In particolare quello che permetterà ai dipendenti di avere qualche euro in più è l’esenzione per quello che riguarda l’addizionale regionale all’Irpef. Per coloro che invece hanno un reddito annuo superiore ai 35 mila euro, la spesa per il contributo fisso dovrebbe essere fissato a 60 euro.

Altre esenzioni

Non è solo l’esenzione Irpef a favorire i lavoratori. Infatti il presidente della regione Lazio ha annunciato che oltre all’esenzione dell’addizionale regionale, anche una misura sull’Irap che prevede un’esenzione dello 0,98%, prevista per le imprese del terzo settore che presentano un fatturato inferiore a un milione di euro.

Una novità questa che, come succederà per l’esenzione dell’addizionale entrerà in vigore a partire dal 1 gennaio 2025. Si prospetta quindi un anno in cui, il lavoro sembrerà essere retribuito in maniera di gran lunga migliore. Occorrerà poi comprendere se ci saranno ulteriori novità.