Primo aprile, lavoratori multati senza pietà: questa volta non è uno scherzo | Se lavori qui tocca anche a te (FOTO)

I lavoratori in smartworking possono andare incontro a multe pesantissime: le novità dal primo aprile.

A partire dal prossimo lunedì primo aprile vi saranno dei cambiamenti significativi per quanto riguarda i lavoratori in smartworking.

Tra meno di un mese avrà infatti luogo una sorta di ritorno alle regole ordinarie che disciplinano le modalità per poter accedere al lavoro agile.

Quella dello smartworking è una pratica che viene disciplinata dagli accordi in forma individuale, con i lavoratori fragili del settore privato che avevano inoltre la possibilità di accedere al lavoro agile in forma semplificata, vale a dire senza la necessità di un accordo precedente con il datore di lavoro.

Tale modalità potrà però essere sfruttata ancora soltanto fino al prossimo 31 marzo, con conseguenti nuovi obblighi non solo per il lavoratore stesso ma anche per le aziende, che possono incorrere in pesanti multe per ogni proprio dipendente che si dovesse trovare impegnato nella modalità del lavoro agile.

Lavoratori in smartworking: le regole dal primo aprile

Dal prossimo primo aprile i lavoratori fragili dovranno dunque sottostare agli stessi identici obblighi validi per tutti gli altri tipi di dipendenti. L’accesso allo smartworking può dunque essere ottenuto solo e soltanto attraverso un accordo individuale in forma scritta e che sia stato firmato da entrambe le parti interessate.

All’interno di tale accordo devono essere esplicitati con chiarezza vari elementi, come ad esempio la durata dell’accordo, l’alternanza tra il lavoro in sede e quello in smartworking, o anche le regole relative allo svolgimento di tutte quelle attività formative che hanno a che fare con il lavoro in modalità agile. In più l’accordo deve essere conservato per una durata di cinque anni e deve essere inviato con un certo preavviso sul portale Servizi Lavoro del Ministero del Lavoro.

Le multe per i lavoratori in smartworking

La comunicazione relativa all’accordo individuale per le modalità del lavoro agile deve essere inviata necessariamente entro un termine di cinque giorni dal momento in cui ha avuto inizio la prestazione lavorativa. In caso contrario l’azienda può andare incontro ad una sanzione di tipo amministrativo, che può consistere ad esempio in una multa che può oscillare tra i 100 e i 500 euro.

A correre il rischio di una sanzione è però non soltanto l’azienda ma anche il lavoratore, che per decidere di lavorare attraverso la modalità dello smartworking deve sempre e comunque ricevere l’autorizzazione da parte del proprio datore di lavoro.