Lavoratori in fuga, nuovo aumento di 125 euro in busta paga per questa categoria: la lista completa

Un nuovo aumento in busta paga di ben 125 euro al mese per una certa categoria di lavoratori. Il tutto per evitare la fuga dei lavoratori.

Nell’economia italiana sta succedendo uno strano caso. C’è stato un tempo in cui sembrava impossibile trovare lavoro, invece ad essa è impossibile trovare lavoratori. Non è una leggenda metropolitana sembra proprio che il mercato del lavoro italiano sia in crisi inversa. Cosa vuol dire questo? Ci sono alcuni settori che faticano a trovare i dipendenti.

Ovviamente non è nostro compito sbilanciarci su quelle che sono le motivazioni che portano i giovani a rifiutare i posti di lavoro. La verità è che in alcuni casi trovare qualcuno che voglia ricoprire talune posizioni sembra essere pressappoco impossibile.

I primi a lanciare l’allarme sono stati coloro che hanno le strutture ricettive: ristoranti, bar e alberghi che non riescono a trovare baristi, camerieri e addetti alle pulizie. Questo è il motivo per cui, proprio questo settore ha introdotto un aumento degli stipendi,

Nel loro specifico caso l’aumento è previsto dal 1 gennaio al 30 giugno 2024, tagliando fuori di fatto tutti coloro che lavorano stagionalmente. Ovviamente questo vale solo nel caso in cui l’aumento non venga poi confermato da giugno in poi. Adesso sono altre le categorie che decidono di introdurre un aumento per evitare la fuga dei dipendenti.

La paga deve essere commisurata al lavoro svolto

Uno dei grandi problemi dell’Italia é che, purtroppo spesso la paga non è affatto commisurata a quello che è l’impegno lavorativo e le ore passate a svolgere le proprie funzioni. Questo è il motivo per cui, sempre più persone vanno alla ricerca di fortuna altrove, decidono di cambiare ambito lavorativo, di trovare un strada diversa.

Tra le professioni più difficili da svolgere ci sono sicuramente quelle in ambito sanitario. Innegabilmente troppo spesso, i dipendenti di ospedali e strutture non vedono adeguatamente ripagato il loro lavoro. Proprio per questo motivo sono stati stanziati dei fondi che ne permettano la rivalorizzazione.

Gli aumenti previsti

Il personale sanitario ha un’importanza che spesso si sottovaluta. Proprio per questo motivo è stato stanziato un fondo di 1501 miliardi di euro che sono destinati al rinnovo contrattuale di quasi 600.000 infermieri e tecnici di sanità. Inoltre per loro è prevista anche un incremento dello stipendio mensile pari a 125 € che vengono distribuiti su 13 mensilità.

Inoltre sempre per questo settore sono state previste una serie di misure non solo di natura economica ma anche organizzativa, che migliorano le condizioni lavorative. Il tutto al fine di garantire un ambiente di lavoro che sia migliore di quello attuale.