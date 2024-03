Smartphone Samsung, dati a rischio per milioni di persone: questi modelli vanno cambiati il prima possibile

Sono a rischio di dati di milioni e milioni di persone per via degli smartphone Samsung. Alcuni modelli li dovresti cambiare il prima possibile.

Samsung è uno delle aziende leader nel mondo della telefonia non solo. in effetti sotto lo stesso marchio si racchiudono un gran numero di prodotti di tecnologia, tra cui: televisori, tablet, computer, aspirapolvere, forni e molti altri ancora. Per quello che riguarda la telefonia, Samsung si è posta ai vertici mondiali, dando del filo da torcere all’altro grande colosso Apple.

Sono ormai molti anni che Samsung è Apple si fanno la lotta per quella che era la supremazia del mercato. Ci sono una serie di consumatori che preferiscono l’uno o l’altro solo per partito preso, c’è poi chi preferisce l’Android all’iOS, e infine chi sceglie veramente in base a quelle che sono le caratteristiche tecniche del prodotto.

Ma questa volta Samsung manda in allerta tutti i suoi seguaci. Ci sarebbe una lista di modelli che sono diventati improvvisamente pericolosi. Come spesso succede la tecnologia dopo alcuni anni che è presente sul mercato diventa obsoleta. Questo succede per qualsiasi modello tanto telefonico quanto di computer e personal pc.

Ci sarebbero alcuni dispositivi Samsung che non saranno più aggiornati, per questo motivo potrebbero diventare pericolosi incanto causa di una netta perdita di dati da parte del possessore.

Cosa succederà ai modelli Samsung ormai obsoleti

Quando si utilizzano i modelli di smartphone che non si aggiornano più e la cui tecnologia è ormai diventata obsoleta la vera problematica sta nella mancata ricezione delle patch di sicurezza che in genere gli smartphone ricevono in maniera costante. In maniera molto semplice è possibile affermare che quando gli smartphone non vengono più aggiornati e si perdono tutta la loro sicurezza

Considerando che all’interno del proprio smartphone ognuno di noi conserva dei dati rilevanti, come quelli delle banche, oltre a indirizzo di residenza, data di nascita è molto altro, sembra semplice comprendere che da questo momento in avanti è indispensabile cambiare dispositivo.

Quali sono i modelli Samsung che non saranno più sicuri

Considerando quanto è vasto il mercato Samsung, a questo punto ci si chiede quali siano i modelli che cadranno presto in disuso. Si ricorda a tal proposito che proprio Samsung è considerata una delle aziende che offre una protezione maggiore per quello che riguarda i dati sensibili. Ovviamente anche una di quelle che procede con una implementazione veloce delle nuove tecnologie.

i modelli che non dovrebbero essere più utilizzati sono: Galaxy note 10 light del 2019, Galaxy S10 light del 2020, sempre del 2020 il Galaxy a 71 e infine del 2021 il Galaxy a 02.