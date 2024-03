Vuoi risparmiare? Questa challenge è virale nei social: chi la fa raddoppia il conto corrente in pochi giorni

Ecco la challenge che permette di risparmiare e di raddoppiare il proprio conto corrente.

Sta spopolando sempre di più in questo periodo una nuovissima challenge.

Si sta parlando per l’esattezza della cosiddetta no-spend challenge, una sfida che è diventata in brevissimo tempo virale anche e soprattutto su TikTok e che ha coinvolto in particolare i più giovani.

La sfida, come suggerito dal nome, consiste per la precisione nel cercare di trascorrere più giorni possibili senza spendere nemmeno un euro.

Ecco dunque tutti gli aspetti più interessanti riguardanti la no-spend challenge.

La no-spend challenge: di cosa si tratta

Quello della no-spend challenge è una sorta di gioco che punta a spingere le persone a cercare di risparmiare il più possibile e a non spendere soldi per il maggior numero possibile di giorni. Una competizione che in breve è divenuta popolarissima, e che sta prendendo piede ovviamente anche in Italia. Il desiderio di risparmiare accomuna praticamente tutti, con gli influencer che sulla rete si lanciano spesso e volentieri in consigli su come spendere il meno possibile sugli elettrodomestici della propria casa o su qualsiasi altro tipo di articolo o prodotto.

Il primo passo della sfida consiste dunque nello stabilire un obiettivo, ovvero un premio in caso di successo finale nel gioco. Vi possono però essere anche più obiettivi, diversi l’uno dall’altro a seconda degli specifici desideri del giocatore interessato. Può esserci dunque in ballo una vacanza, l’acquisto di un prodotto o un qualsiasi altro tipo di evento.

No-spend challenge: le strategie da seguire

A dire la sua sulla sfida della no-spend challenge è stata Francesca Henry, la fondatrice della piattaforma pensata per aiutare le donne a contenere le proprie spese dal nome di The Money Fox. La strategia di Francesca consiste nello specifico nel cercare di trascorrere il maggior numero possibile di giorni senza spendere nemmeno un centesimo: se si punta ad esempio a non spendere nulla per un’intera settimana allora una buona strategia può essere quella di munirsi di tutto il necessario in anticipo. Lo scopo principale di tutto ciò è quello di aiutare le persone ad eliminare le spese superflue e non strettamente necessarie, il che può portare a considerevoli risparmi alla fine di ogni mese.

La sfida è di conseguenza utilissima per le persone per cercare di comprendere e di conoscere più a fondo le proprie abitudini e le proprie esigenze. Un buon modo per portare avanti la challenge nel migliore dei modi potrebbe essere quello di fare ricorso all’utilizzo di un diario, utile per tenere maggiormente sotto controllo quanto si è riuscito a fare ogni singola giornata. A vincere saranno tutti coloro che riusciranno a resistere con maggior facilità a tutte le proprie tentazioni.