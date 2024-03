Assegno di Inclusione, pubblica la data dell’accredito in arrivo: chi è in questa lista può stare tranquillo

Resa pubblica la data dell’accredito per quanto riguarda l’Assegno di Inclusione.

Per questo mese di marzo è stata finalmente resa nota in via ufficiale la data dell’accredito in arrivo per quanto riguarda l’Assegno di Inclusione.

Il pagamento di questo tipo di agevolazione avviene per tutti coloro che ne beneficiano ogni singolo mese, e si sta parlando per la precisione di un sostegno che va a prendere il posto del reddito di cittadinanza.

Tutti coloro che ne godono possono vedersi riconosciuto ogni mese un importo che va a supportare il reddito percepito, anche se per questo è necessario essere in possesso di determinati requisiti.

Ecco quindi tutte le informazioni relative all’erogazione dell’Assegno di Inclusione per questo marzo 2024.

L’Assegno di Inclusione di marzo 2024

La data per vedersi accreditato l’Assegno di Inclusione o Carta ADI per quanto riguarda questo mese di marzo è finalmente nota. Il giorno stabilito è il 27, anche se l’erogazione può anche avere luogo nei giorni immediatamente precedenti per tutti quelli che hanno fatto richiesta dell’assegno da poco. Tra i requisiti principali da dover soddisfare c’è quello relativo all’ISEE e i pagamenti che vengono erogati durante l’intero anno non può andare oltre i 6.000 euro, 7.560 in altri casi particolari. I pagamenti in questione vengono effettuati ogni singolo mese, e per questo mese sono previsti per la precisione per il 15 per coloro che hanno appena fatto richiesta e per il 27 per coloro che hanno già iniziato a ricevere l’Assegno in maniera regolare.

In merito agli importi specifici, per riceverli occorre che una famiglia non vada oltre la soglia dei 9.360 euro: il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha stabilito come gli importi erogati debbano trovarsi tra un minimo di 480 e un massimo di 6.000 euro annui. L’importo complessivo può però arrivare anche ai 7.560 euro nel caso in cui all’interno del nucleo familiare interessato vi siano componenti con più di 67 anni di età o persone affette da disabilità gravi.

Il modo per poter ricevere l’Assegno di Inclusione

Tutti coloro che devono ricevere l’Assegno di Inclusione per la prima volta devono necessariamente recarsi presso un ufficio postale per ritirare la Carta ADI, ovvero la carta sulla quale viene erogato ogni mese l’Assegno di Inclusione. Tramite i soldi erogati le famiglie beneficiare hanno dunque la possibilità di poter effettuare l’acquisto di vari beni presso gli esercizi convenzionati: si tratta in misura prevalente di beni di prima necessità.

La Carta ADI può inoltre essere utilizzata per il pagamento dell’affitto mensile oppure per le utenze domestiche, e un’altra possibilità è quella di effettuare prelievi di denaro contante ma solo e soltanto per un massimo di 100 euro moltiplicati per la scala di equivalenza.