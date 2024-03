Bando INPS, ricerca urgente di 600 lavoratori: tempo indeterminato anche per chi ha il diploma

600 lavoratori: la ricerca aperta dall’INPS ha termini brevi, si cercano sostituti a tempo indeterminato, anche solo con il diploma.

Piovono buone notizie per tutti coloro che sono alla ricerca di un posto di lavoro. Ora ad assumere è uno degli enti più importanti dell’Italia intera. L’INPS e i suoi uffici hanno bisogno di nuovo personale per via di un ricambio generazionale che colpirà tutti gli uffici in maniera differente.

Il bando di concorso è in arrivo e dal momento della pubblicazione sarà possibile consultare tutte le specifiche tra cui le modalità di invio della domanda per prendere parte al concorso. Inps cerca 585 diplomati da inserire nel suo organico con diverse mansioni, tutte con contratto a tempo indeterminato. Questo non è certo l’unico dei concorsi pubblici aperti per tutti coloro che sono alla ricerca di lavoro.

Ma sicuramente questa è una delle migliori possibilità lavorative che si hanno a disposizione. In questo caso, come in molti altri, è sufficiente il solo diploma di maturità per essere assunti dall’ente. Le competenze specifiche verranno poi acquisite una volta firmato il contratto di assunzione.

Si ricorda che in questi mesi saranno migliorare la funzionalità di alcuni uffici che sono responsabili del rapporto tra pubblica amministrazione e cittadino.

I requisiti per prendere parte al concorso

Alcuni dei requisiti essenziali per prendere parte al concorso sono gli stessi di tutti i bandi di concorso, tra cui quello di essere cittadini italiano, di non avere carichi pendenti e condanne penali, essere in possesso dei diritti civili. Oltre a questi, per prendere parte al concorso occorre anche essere in possesso del diploma di maturità conseguito presso un’istituto che preveda un percorso di studi della durata quinquennale.

La figura che verrà impiegata all’interno degli uffici dell’INPS mentre fondato nel 1898, che da quel momento in avanti ha cambiato molte volte la sostanza e che ad oggi, si occupa di garantire quella che è la protezione sociale dei cittadini, grazie a una serie di prestazioni a sostegno del singolo e di una collettività ben delineata.

Il concorso INPS

Al momento dell’uscita del bando di concorso sarà possibile avere tutte le informazioni specifiche a riguardo. INPS opera come ente pubblico non economico, sotto la supervisione del Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali. Il concorso pubblico previsto riguardano diverse figure professionali tra cui i funzionari, gli impiegati, tecnici e professionisti specializzati.

La selezione prevederà una prova scritta e una orale. Le domande dovranno essere inviate in via telematica nel momento del bando di concorso.