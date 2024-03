Supporto Formazione Lavoro, ora è ufficiale: se nella tua domanda trovi questo codice te lo tolgono

Ecco a chi spetta il bonus del Supporto per la Formazione e il Lavoro.

In tanti desiderano poterne sapere di più per quanto riguarda il bonus del Supporto per la Formazione e il Lavoro.

Tale agevolazione consiste in un bonus da 350 euro, che però non dovrebbe essere erogato per la durata di un anno ma soltanto per alcune mensilità.

La misura, introdotta da pochi mesi, riguarda per la precisione tutti coloro che hanno tra i 18 e i 59 anni e che possono accettare senza problemi qualsiasi offerta di lavoro per mancanza di vincoli.

Per il Supporto per la Formazione e il Lavoro vi sono però alcuni limiti di tipo temporale. Ecco qui di seguito tutto quello che c’è da sapere al riguardo.

Il Supporto per la Formazione e il Lavoro

A poter godere del Supporto per la Formazione e il Lavoro sono anche coloro che fanno parte di un nucleo beneficiario per l’Assegno di Inclusione pur non essendo inclusi nel parametro di scala di equivalenza, con le entrate mensili che in questo caso aumentando anche di ben 350 euro ogni mese. L’agevolazione viene però conferita soltanto per l’arco di tempo nel corso del quale una determinata persona prende parte all’orientamento stabilito all’interno del Patto di servizio personalizzato a seconda del programma Gol in cui ci si trova, ma in ogni caso la durata massima consiste in 12 mesi.

Dopo che l’Inps ha accolto la domanda per il Supporto, colui che ne beneficia riceve una convocazione da parte del centro per l’impiego allo scopo di poter formare il Patto di servizio. Il diretto interessato viene dunque valutato in base alla sua occupabilità per venire poi in seguito assegnato ad un percorso del programma Gol (Garanzia Occupabilità Lavoratori).

La durata del bonus del Supporto per la Formazione e il Lavoro

Ogni singola persona può dunque essere considerata occupabile per più o meno tempo. Maggiori sono i mesi per più tempo si potrà godere del Supporto per la Formazione e il Lavoro, senza considerare se il percorso Gol arrivi o no a concludersi con il ricevimento di un’offerta di lavoro.

Se un individuo non riesce a trovare lavoro ciò sarebbe dunque da imputare quasi esclusivamente alla mancanza dei mezzi necessari per poterlo trovare. Alla persona interessata viene dunque insegnato il metodo migliore per mettere su un CV che sia il più adeguato ed efficace possibile e come ricercare gli annunci di lavoro. Questo per i pochissimi mesi previsti dal Supporto per la Formazione e il Lavoro: si parla in genere di un periodo che oscilla tra i 3 e i 4 mesi, e in ogni caso risulta essere molto complicato fare tutti e 12 i mesi per il bonus da 350 euro.