CV, se nel tuo manca questo dato ti scartano immediatamente: è la vera chiave per il successo

Se sul tuo curriculum mancano queste indicazioni allora non verrai mai assunto. Attenzione, ti basta un errore per giocarti il posto di lavoro.

Il curriculum dovrebbe essere la nostra chiave d’ingresso nel mondo del lavoro. Purtroppo però, fin troppo spesso, lo si compila a cuor leggero, non vi si pone l’attenzione di cui questo semplice foglio dovrebbe godere. In fondo cosa ci dovrebbe mai essere difficile nello scrivere un curriculum che dovrebbe parlare di quelle che sono le nostre capacità a livello lavorativo?

In realtà lo è molto più di quello che si possa pensare. La motivazione sostanzialmente è semplice da comprendere. Il curriculum dovrebbe essere personalizzato a seconda dell’azienda a cui si vuole presentare. Occorre innanzitutto mettere in risalto le proprie capacità sempre tenendo presente la tipologia di lavoro a cui ci si candida.

Insomma, un curriculum che dia perfettamente le nozioni che l’azienda vuole conoscere per dare il posto di lavoro a una persona piuttosto che a un altra. Ci sono fior fior di studi su quello che riguarda il curriculum vitae Esso deve essere in grado di catturare l’attenzione di chi lo legge, altrimenti non avrà mai il successo sperato.

Quindi se vuoi essere finalmente assunto al prossimo colloquio, allora accetta alcune tips.

Lettera di presentane e la sua importanza

Altro errore che molto comunemente si commette, è quello di presentare unicamente il curriculum, senza avere la cura di inviare anche una lettera di presentazione. All’interno della lettera, prima si cercheranno di sottolineare quelli che sono i punti forza.

Il solo curriculum nella maggior parte dei caso, viene recapitato a chi procede la selezione, ma non vi ripone nessun’altra attenzione. In buona definitiva nei casi in cui non venga considerata la lettera d’accompagnamento, si rischia di essere messi alla porta senza la possibilità di andare oltre.

Cosa non deve mai mancare

Per riuscire a contrastare la concorrenza e quindi riuscire ad avere il posto di lavoro per cui ci si candida, è indispensabile riuscire a scrivere un curriculum pressapoco perfetto. Ci sarebbero alcune parole ed elementi che non dovrebbero mai mancare e che sono in grado di descrivere le competenze del candidato. Inserire la capacità di utilizzare Power Point, ormai non interessa più a nessuno, meglio puntare su altro.

Importante l’attitudine al lavoro di gruppo e la capacità di comunicazione. Inoltre occorre essere in grado di gestire al meglio il proprio tempo e mostrare evidenti capacità Problem soling. Altra caratteristica che piace molto alle aziende è l’essere creartivi, avere attitudine alla leadership, saper organizzare le riserve. Sono gradite una certa intelligenza emotiva, la capita di perdere decisioni e di gestire nel modo migliore lo stress.