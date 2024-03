Concorso nazionale da 2600 posti, opportunità incredibile per under 30: se fai così ti prendono di sicuro

Per tutti gli under trenta si apre la possibilità di prendere parte al concorso che il meta disposizione duemilaseicento posti di lavoro.

Finalmente sembra proprio che qualcosa si stia sbloccando per quello che riguarda i posti di lavoro a disposizione dei cittadini italiani alla ricerca di un’occupazione che sia fissa. Numerosi sono i concorsi al via in queste prime settimane del 2024. Si tratta di una grande possibilità che viene messe a disposizione dei giovani alla ricerca della loro strada.

Consultare i bandi di concorso è molto semplice, sarà sufficiente accedere ai siti che si occupano in maniera specifica di tali argomentazioni, ovvero accedere alla gazzetta ufficiale. Su quest’ultima si potrà consultare il bando completo, dove é possibile avere indicazioni specifiche su quelli che sono i requisiti e anche i documenti da presentare insieme alla domanda stessa.

Molti dei concorsi che sono stati avviati in questi mesi, non richiedono una particolare formazione, sarà, in alcuni casi, sufficiente, il diploma e a volte sarà richiesta per particolari compiti, la laurea.

Tra i vari concorsi a cui è possibile prendere parte, ce n’è uno grazie al quale sarà possibile sfruttare la possibilità di occupare uno dei 2500 posti a disposizione. Si tratta del concorso per entrare a far parte della polizia penitenziaria.

Il bando di concorso

A confermare il bando di concorso ci ha pensato il ministero della giustizia. 2568 saranno i posti messi a disposizione di coloro che prenderanno parte al concorso per allievi di polizia penitenziaria. Un anno fa era stato imbandito un altro concorso con 1000 posti a disposizione.

I candidati per poter avere la possibilità di ottenere uno dei posti messi a loro disposizione, dovranno superare una serie di prove e avere i requisiti che, come accennato in precedenza, potranno essere consultati sul bando di concorso ufficiale.

La domanda

L’apertura del bando di concorso si deve al bisogno di ampliare l’organico di alcune specifiche città, per quello che riguarda gli agenti di polizia penitenziaria. Tutti coloro che vorranno prendere parte al concorso dovranno essere cittadini italiani, avere un’età compresa tra i 18 e i 29 anni, essere in possesso del diploma di scuola secondaria.

La domanda dovrà essere caricata sull’apposito sito, ovvero quello della polizia penitenziaria, inserendo tutti i propri dati, per essere ricontattati per le specifiche del concorso. Per ricevere eventuali comunicazioni, sarà indispensabile inserire un indirizzo di posta elettronica certificata. Qui si potranno avere le comunicazioni ufficiali.