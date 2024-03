730, questa detrazione ti fa avere ben 1800 euro: inserisci questo codice e il gioco è fatto

Se inserisci questo codice nella dichiarazione 730, potrai avere una detrazione di un valore che può arrivare anche a 1800 €. Ecco come fare.

Ogni anno un contribuente hai il dovere di procedere con il classico 730, ovvero con la dichiarazione dei redditi che ha ottenuto durante l’anno. Quando si parla di redditi ovviamente, non ci si riferisce solo a quelli che vengono maturati grazie a un contratto di lavoro, ma anche a quelli che si possono possedere per via di mobili o investimenti finanziari a se stessi intestati.

In base a quello che è il proprio reddito dichiarato si dovrà procedere al pagamento di un valore di imposta più o meno alto. Per andare incontro ai contribuenti, lo Stato ha ben pensato di inserire all’interno del suo sistema economico una serie di detrazioni che possono essere ottenute sottoforma di bonus.

Ricordiamo ad esempio che, dopo aver potuto usufruire dello sconto in fattura per quello che riguarda il bonus 110, o il bonus 50% per quello che riguarda alcuni impianti, attualmente è solo possibile procedere con detrazioni che permettono di pagare un importo minore di tasse. in genere il bonus di cui si usufruisce viene spalmato su più anni, dividendolo gli importi annuali.

Tra i nuovi bonus stati messi a disposizione dei cittadini italiani, ce n’è uno che permette di avere fino a 1800 € di detrazione. Ecco come ottenerlo.

Il bonus zone verdi

Quello di cui stiamo parlando è il bonus zone verdi, il quale rientra in un più lungo raggio di un impegno che lo Stato intero sta mettendo nel riqualificare alcune zone, nel migliorare la qualità della vita inserendo maggiori spazi verdi anche all’interno delle grandi città. Il bonus in questione ha un valore di 1800 € di cui si può beneficiare sotto forma di detrazione.

Facile immaginare che per poterne beneficiare, occorre essere in possesso di taluni requisiti, il più importante è ovviamente essere in possesso di varie esterne verdi, ovvero di terrazzi.

Domanda e come funzione

Quello che ha portato portato alla nascita di questo bonus non è altro che la voglia di riqualificare le proprie città, partendo dalle abitazioni private. I 1800 € di bonus previsti sono volti a invogliare i proprietari di immobili a prendersi cura dei loro spazi esterni, per migliorare l’aspetto non solo dell’immobile ma dell’intera città.

Per poter beneficiare del bonus occorre anticipare le spese per i lavori e procedere con i pagamenti in maniera tracciata per averne il rimborso. Quindi procedere riportando gli importi pagati nel quadro E della dichiarazione dei redditi.