Hai uno di questi telefoni? Tra poco smetterà di funzionare: cambialo subito o perderai tutti i tuoi dati

Se hai uno di questi smartphone sappi che da adesso in poi non lo potrai più usare. Fai solo attenzione a non perdere tutti i tuoi dati.

Nel corso degli anni, dalla loro nascita finì ad oggi, sono molti i cambiamenti che i cellulari, ovvero, quelli che noi oggi chiamiamo smartphone, hanno subito. Il tutto per via di un progresso tecnologico che procede veramente a grandi passi, non curante di consumatori che a volte non riescono a stare al passo.

Erano gli anni ‘80 quando i cellulari hanno fatto la loro comparsa nel mercato tecnologico e probabilmente non serve nemmeno dire, quanto fossero diversi da quelli a cui siamo attualmente abituati.

il primissimo utilizzo di questi dispositivi era semplicemente quello di permettere alle persone di essere reperibili anche quando erano fuori casa. Ma con il passare degli anni, ecco che lo scopo di questi dispositivi è nettamente cambiato.

Attualmente con un solo smartphone si può fare veramente di tutto. Innanzitutto oltre a chiamare, lo utilizziamo con i vari mezzi di messaggistica, facciamo foto, creiamo testi ed immagini per i social, riceviamo email e alcuni addirittura ci lavorano. Tutto era impensabile fino a qualche decina di anni fa.

Dall’1G al 5G

Per tutti coloro che sono nati negli anni in cui gli smartphone avevano già il touch screen, immaginare che possa esistere l’1G sarà veramente impossibile, ma la verità è che, per arrivare al livello attuale di sviluppo tecnologico é stato necessario passare attraverso una serie di grandi e piccoli traguardi, partiti da molto lontano, l’1G appunto è arrivati fino ad oggi.

Una piccola prova tangibile di come, negli anni siano cambiati in maniera radicale. A tal punto che ormai alcune tecnologie sono obsolete, non solo non utilizzate, ma addirittura impossibili da applicare alla vita quotidiana attuale.

Questi dispositivi smetteranno di funzionare

Saranno in molti a non crederci, ma la realtà è che ad oggi sono ancora tanti coloro che sono ancora in possesso di cellulari vecchia generazione. Purtroppo però ben presto dovranno rinunciarvi perché la vecchia generazione di dispositivi ben presto non potranno più essere utilizzati.

Ci si riferisce ai dispositivi 3G, questi a volte si poggiano sulla rete 2G una rete che sta per vedere il suo definitivo blackout. Quindi questi dispositivi non funzioneranno più. Nostri cari consumatori qst ancora non lo avete fatto è il momento di passare a un dispositivo di nuova generazione.