Investimenti, i Bitcoin sono cosa vecchia: se vuoi diventare ricco devi puntare solo su di loro

Se vuoi diventare ricco devi imparare che ormai i Bitcoin sono roba vecchia, ecco il nuovo modo di investimento che ti permetterai di incrementare i tuoi risparmi.

C’è stato un passato in cui investire voleva dire avere molto denaro a disposizione. Roba da ricchi giocare in borsa invece adesso anche chi ha una piccola quantità di denaro può investire e quindi vedere aumentare i propri risparmi. In fondo per poter avere degli ottimi risultati bastano poche piccole Tips veramente molto efficaci.

Innanzitutto occorre conoscere l’ambito in cui si decide di investire, in secondo luogo occorre essere in grado di star dietro ai movimenti perpetui di un mercato sempre più incerto. Tutto questo ci viene provato da quello che è successo nelle ultime settimane ai alle criptovalute.

Quest’ultime negli ultimi anni hanno offerto la possibilità a piccoli risparmiatori di diventare veramente ricchi. Ma attualmente hanno vissuto una fase di notevole volatilità e crescita con i Bitcoin che sono arrivati a toccare i 69.000 dollari di valore. Un rialzo veramente incredibile che ha offerto la possibilità ad alcune altcoin di registrare dei ritorni di capitale che non avevano mai avuto prima.

In un clima così incerto sono tornata la luce quelle che vengono definite meme Coin, delle cripto valute che in realtà sono rate per gioco e che non dovevano avere nessun valore ma che invece stanno acquisendo molto valore per quello che riguarda la speculazione economica. Ma cerchiamo di approfondire la questione più da vicino.

Le criptovalute e gli investimenti

Il mercato quindi è cambiato soprattutto è cambiato per chi vuole investire oggi. Ora avere un piccolo importo da investire rende forse difficile l’acquisto di un Bitcoin considerando il loro prezzo. Allo stesso tempo conviene invece vendere a fine a diversi e quindi vuole incassare il denaro maturato

A questo punto per poter effettuare degli investimenti che siano veramente convenienti, occorre conoscere il mercato, conoscere quali sono le criptovalute su cui veramente vale la pena investire.

Su quale criptovalute puntare

Al primo posto tra le cripto valute a cui non si dovrebbe rinunciare ci sono i Bitcoin. Questi sono ormai sulla cresta dell’onda da molto tempo e poi mettono un investimento veloce e di sicuro rendimento. Non sono pochi gli italiani che sino a oggi hanno scelto di investire i loro risparmi proprio in questa cripto.

Al secondo posto tra le possibilità di investimento convenienti troviamo Ethereum, altra criptovaluta molto valida. Infine gli esperti del mercato consigliano Polygon.