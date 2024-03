Nuova scadenza per la dichiarazione dei redditi, se superi questa data sei nei guai: occhio al calendario

Ecco la nuova scadenza per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi.

Per questo 2024 vi saranno nuove scadenze per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi.

Per quest’anno la presentazione della dichiarazione dei redditi presenterà tantissime novità, anche in merito ai tempi a disposizione per apportare eventuali integrazioni o correzioni.

Ciò a seguito delle nuove scadenze per l’invio del modello Redditi 2024, un modello che non riguarda solo e soltanto i lavoratori autonomi ma anche i lavoratori dipendenti e i pensionati e tutti coloro che hanno dimenticato di presentare in tempo il 730.

Il passo finale è rappresentato proprio dalla scadenza della presentazione del modello Redditi. Ecco dunque qui di seguito tutto quello che c’è da sapere al riguardo.

Dichiarazione dei redditi 2024: le nuove scadenze

Chi deve provvedere alla presentazione del modello Redditi si ritrova dunque con meno tempo a disposizione per la dichiarazione dei redditi rispetto al 2023. Vi è stato infatti un anticipo della scadenza per l’invio di tale modello all’Agenzia delle Entrate: in un primo momento era in vigore una sola e unica scadenza per il 730 e per il modello Redditi e cioè il 30 settembre 2024.

In un secondo momento si è però deciso di spostare la scadenza per l’invio del modello Redditi in modo da adeguare quest’ultimo ai tempi dell’accettazione della proposta di concordato preventivo biennale per quanto riguarda le partite IVA. Il nuovo termine consiste dunque di conseguenza nel prossimo 15 ottobre. Alla luce di tutto ciò tutti i lavoratori professionisti e autonomi si ritroveranno con quindici giorni in meno per poter provvedere alla presentazione della dichiarazione con modello redditi, che per il 2023 era possibile presentare fino al 30 novembre.

L’anticipo della scadenza del modello Redditi

Il cambiamento relativo allo spostamento della scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi riguarda però da vicino non soltanto i lavoratori autonomi e professionisti ma anche tutti gli altri dipendenti. L’anticipo della scadenza di quindici giorni riguarda tutti, dunque nello specifico anche chi è solito dichiarare i propri redditi attraverso il ricorso al modello 730.

Per questo 2024 resta in ogni caso presentare il 730 integrativo entro il 25 ottobre in modo da rimediare ad eventuali errori presenti all’interno del 730 già inviato. Ciò nel caso in cui vi siano redditi dichiarati in eccesso o anche nel caso in cui vi sia la necessità di dover inserire i dati riguardanti il sostituto di imposta. Quest’anno il Reddito correttivo così come pure il modello Redditi aggiuntivo e integrativo potrà essere inviato non più entro il 30 novembre ma entro il 15 ottobre.