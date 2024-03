Carta Dedicata a Te, cancellata a tutti: ora la tolgono davvero | Migliaia di famiglie escluse

Tantissime famiglie si ritroveranno purtroppo escluse dall’uso della Carta Dedicata a Te.

La prossima settimana vanno in scadenza i termini per poter utilizzare la Carta Dedicata a Te.

Molto presto avrà luogo una nuova assegnazione, ma tantissime famiglie italiane finiranno purtroppo con il ritrovarsi escluse dal suo utilizzo.

La Carta Dedicata a Te consiste per la precisione nel sostegno che è stato introdotto nel 2023 dal governo Meloni a favore di tutte le famiglie che versano in difficili situazioni economiche che si dovrà rinnovare nel corso di questo 2024.

Ecco dunque le novità per quanto riguarda l’uso delle somme erogate da questo tipo di sostegno da parte delle famiglie italiane.

Carta Dedicata a Te: tante famiglie non potranno più usarla

L’aver beneficiato nel 2023 del sostegno rappresentato dalla Carta Dedicata a Te non rappresenta una garanzia per questo 2024, con tantissime famiglie italiane che potrebbero dunque essere costrette a non contare più su tale importante sostegno. L’aiuto consiste nello specifico in 460 euro che sono stati erogati in due diversi momenti, e per spendere questi soldi il termine ultimo consiste nell’ormai prossimo 15 marzo. Per il 2024 sono già state stanziate nuove risorse il che darà il via ad una nuova procedura per l’assegnazione della Carta, per cui verranno presi nuovamente in considerazione elementi come quelli dei requisiti.

Verrà dunque messa su una nuova graduatoria, per cui tante delle famiglie che hanno contato su questo aiuto tra il 2023 e il 2024 potrebbero non poter più vedersi assegnata la Carta Dedicata a Te a causa del venir meno di alcuni dei requisiti fondamentali: tra questi c’è anche e soprattutto l’ISEE in corso di validità. A restare escluse dal conferimento della Carta saranno tutte le famiglie con un ISEE 2024 superiore ai 15.000 euro o quelle con anche un solo e unico componente che abbia contato su uno o più degli altri sostegni messi a disposizione dallo Stato: tra gli aiuti che sono incompatibili con la Carta Dedicata a Te dovrebbero esserci ad esempio l’Assegno di Inclusione e il Supporto per la formazione e il lavoro.

Il saldo della Carta Dedicata a Te

Soddisfare tutti i requisiti necessari per la Carta Dedicata a Te non garantisce però certamente l’assegnazione e il riconoscimento di questo tipo di sostegno, in quanto occorre comunque in ogni caso riuscire ad entrare nelle posizioni utili della graduatoria: la Carta viene assegnata tenendo conto delle disponibilità del Comune di residenza, e la precedenza viene data a tutte quelle famiglie con almeno tre componenti in totale e con un figlio con meno di 14 anni. Per coloro che si ritrovano con un ISEE troppo alto una soluzione potrebbe comunque essere rappresentata dalla richiesta dell’ISEE corrente.

Per poter controllare il saldo della propria Carta Dedicata a Te e vedere quanto è rimasto dei 460 euro erogati inizialmente l’unico modo possibile è rappresentato dal recarsi presso uno degli sportelli ATM Postamat, andando a controllare la lista di tutti i movimenti subito dopo aver inserito il Pin.