Pensioni, 300 euro netti in più ogni mese con questo trucco: lo conoscono in pochi ma è super efficace

Pensioni, ecco il trucco per avere 300 euro netti in più ogni singolo mese.

Esiste un trucco efficacissimo che permette di ritrovarsi con qualche centinaio di euro netti in più ogni singolo mese.

Il metodo in questione consiste per la precisione nell’iscrizione ad un fondo per la pensione integrativa, con le regole relative al contributivo che non rende semplicissimo l’arrivare ad avere una pensione con un importo sufficiente a far fronte alla varie spese.

Per non arrivare all’età della pensione con un importo eccessivamente basso bisogna quindi prendere le giuste misure precauzionali.

Ecco dunque qui di seguito alcuni chiarimenti in merito a quanto è possibile guadagnare con l’adesione ad un fondo pensione e a quanto si debba versare per arrivare ad ottenere 200 euro netti in più al mese di pensione.

La pensione integrativa

Per capire quanto si potrà prendere di pensione in futuro occorre prendere in considerazione due elementi che non è semplicissimo calcolare in anticipo, e cioè la rivalutazione delle retribuzioni e il montante contributivo. La stessa incertezza permane in merito ai fondi per la pensione integrativa, con alcuni investimenti che possono rendere di più con il passare del tempo anche se con rischi maggiori e altri di meno.

Nei cinque anni che vanno dal 2018 al 2022 la media del rendimento di tutti i tipi di previdenza è stata del 2%, con il legame tra il rischio e lo stesso rendimento che risulta essere nella norma anche andando a ritroso fino al 2013. Ad aver reso di più con percentuali tra il 4,7% e il 4,9% sono state le linee azionarie con i rischi più elevati, un dato che mostra come i rischi maggiori siano accompagnati allo stesso tempo da maggiori possibilità di potersi garantire rendite di importo più alto.

Pensione: come ottenere 200 euro netti in più al mese

Per cercare di comprendere quanto si possa guadagnare attraverso i versamenti ad un fondo per la pensione integrativa bisogna prendere in considerazione numerosi elementi, primo fra tutti l’età a partire dalla quale si inizia ad effettuare i versamenti. Per poter arrivare alla cifra di 200 euro netti in più di pensione ogni singolo mese si può fare riferimento ai dati che sono stati formulati da Smileconomy e che sono stati pubblicati dal Corriere della Sera.

Coloro che aderiscono ad un fondo pensione da giovani possono far fronte a spese più contenute, in quanto con investimenti a maggior rischio basta versare circa 85 euro al mese per garantirsi poi in seguito una rendita con 200 euro netti in più al mese. Passati all’incirca dieci anni la spesa da dover affrontare raddoppia per diventare poi sempre più gravosa intorno ai 55 anni di età: a questo punto per un investimento a basso rischio la maggior parte dei lavoratori è costretta al versamento di somme superiori addirittura ai 500 euro.