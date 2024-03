Muschio Selvaggio, guadagni stellari a ogni puntata: apri un podcast anche tu e diventa ricco come Luis Sal

Ecco come diventare ricchi grazie ai podcast: segui l’esempio di Muschio Selvaggio.

Tra i tanti modi di guadagnare che vi sono al giorno d’oggi non può certamente essere sottovalutato quello del podcast.

I podcast hanno acquisito già da un po’ di tempo una certa popolarità, e in tanti hanno già cercato di percorrere questa strada nella speranza di riuscire in questo modo ad ottenere considerevoli guadagni.

Uno degli esempi più significativi in tal senso è senza ombra di dubbio quello di Muschio Selvaggio, un podcast nato nel 2020 grazie alla collaborazione tra Luis Sal e Fedez e che ha visto la permanenza dello stesso Sal fino al maggio del 2023.

Ecco dunque spiegato nel dettaglio qui di seguito quanto è possibile guadagnare grazie ad un podcast e i vari modi per poterlo fare, dalle sponsorizzazioni alla possibilità di ricevere dei contributi dagli ascoltatori grazie a link esterni relativi ad altri prodotti dello stesso podcast.

L’esempio di Muschio Selvaggio: come riuscire a guadagnare con un podcast

Per poter riuscire a fare soldi con un podcast è fondamentale prima di tutto avere degli ascoltatori, per cui è necessario saper proporre di volta in volta dei contenuti interessanti ed essere in grado di sapersi fare pubblicità all’interno degli spazi più appropriati. I podcast si stanno ormai diffondendo sempre più e con essi la figura del podcaster, e in tanti si chiedono quanto sia possibile guadagnare denaro attraverso questo tipo di mezzo di comunicazione. In più il podcast stesso può essere di tante tipologie diverse, con un podcast breve o a puntate che potrebbe portare a minori guadagni rispetto ad un altro dai tempi più lunghi.

Per quanto riguarda i modi di guadagnare, per un podcast il metodo principale è rappresentato senza ombra di dubbio dalle pubblicità e dalle sponsorizzazioni, con le aziende che sono ormai sempre più disposte a pagare per la promozione dei propri servizi e prodotti tramite gli stessi podcast. Altro metodo è quello delle donazioni e degli abbonamenti, con i podcast che possono mettere a disposizione di chiunque si iscriva ad un programma a pagamento dei contenuti premium. Si passa poi alla vendita di merchandising, che richiede però il compito non propriamente semplice della creazione di prodotti legati alla propria attività: per avere successo tramite questo metodo è però ovviamente necessario che il proprio marchio o brand sia forte e solido.

I podcast su Spotify: ecco quanto si può guadagnare

Restando all’argomento relativo ai metodi di guadagnare tramite un podcast altre possibilità sono rappresentate dalle collaborazioni e dalle partnership oltre che dalle affiliazioni, che sono utili per la promozione di servizi o prodotti di terzi tramite link esterni. In più in tanti si chiedono quanto si arrivi a guadagnare con i podcast su Spotify. In questo caso la monetizzazione non avviene per ascolto ma attraverso la creazione di podcast a pagamento o il ricevimento di donazioni, senza dimenticare il metodo dell’inserimento di spot pubblicitari durante le puntate.

Un podcast a pagamento può essere pubblicato praticamente da tutti, ma il guadagno tramite il mezzo degli annunci pubblicitari è tutt’altro che immediato. In più vi è l’elemento rappresentato da Anchor, cioè l’app che permette la creazione e il caricamento delle puntate di un podcast su Spotify: quest’ultima trattiene ogni volta che si riscuotono dei soldi circa 0,20 dollari, mentre nel caso di podcast a pagamento si arriva fino ad una commissione extra del 5,5% su ogni singolo pagamento che è stato elaborato.